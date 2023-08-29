О цифровых проектах и не только

Как это отразилось на работе правоохранительных органов в части защиты конституционных прав граждан, рассказывает председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, государственный советник юстиции 3-го класса Сабит Нурлыбай.

– Сабит Нурлыбаевич, Глава государства не раз говорил о необходимости внедрения в работу госаппарата IT-технологий, направленных на защиту прав граждан и субъектов бизнеса, в том числе в части дебюрократизации государственных процессов. Как нам известно, вашим ведомством реализованы цифровые проекты во всех сферах надзорной деятельности. Сегодня поговорим о влиянии цифровизации на защиту конституционных прав граждан.

– В рамках исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева Генеральной прокуратурой совместно с правоохранительными и государственными органами успешно внедрен ряд цифровых проектов в деятельность госаппарата. Оцифрованы процесс уголовного и административного судопроизводств, назначения проверок, регистрации обращений граждан. В Генеральной прокуратуре за цифровизацию деятельности правоохранительных и других уполномоченных государственных органов отвечает наш комитет.

Как я отметил ранее, на сегодня уголовный процесс в нашей стране полностью переведен в цифровой формат. Все обращения, заявления регистрируются в электронном виде в информационной системе «Единый реестр досудебных расследований» (ЕРДР). При этом в системе одновременно формируется уголовно-правовая статистика.

В текущем году доля уголовных дел, расследуемых в электронном формате, составляет 94% (114 656 из 121 751), хотя в начале 2018 года этот показатель не превышал 5%.

Внедрение электронного уголовного дела повысило эффективность правоохранительной деятельности. Переход на «безбумажные» технологии обеспечил прозрачность судопроизводства, снизил коррупционные риски, позволил сократить сроки расследования и повысить качество надзора.

Минимизированы риски потерь уголовных дел, фальсификации материалов, хотя ранее такие факты имели место.

Все материалы электронного уголовного дела хранятся на защищенных серверах комитета, с ежедневным резервным копированием баз данных. Корректировка процессуальных докумен­тов и сведений электронного уголовного дела невозможна.

– Уголовный процесс Казахстана больше двух лет работает по трехзвенной модели. Что это значит, и чего мы добились за этот период? Расскажите о новых подходах надзора в рамках электронного уголовного дела.

– Одним из важнейших показателей развития любого государства, стремящегося к достижению общепринятых международных стандартов, является эффективность защиты конституционных прав граждан и субъектов бизнеса.

Глава государства в Послании народу Казахстана отметил необходимость усиления роли прокурора в уголовном процессе и пресечения фактов нарушения конституционных прав граждан. Тогда же Президент поручил внедрить в правоохранительной системе трехзвенную модель уголовного процесса с четким разделением полномочий следователя, прокурора и суда.

В рамках исполнения этого поручения комитетом в ЕРДР разработаны и внедрены соответствующие функционалы, проведена пилотная апробация, для всех сотрудников правоохранительных органов организовано обучение новому формату уголовного процесса. Благодаря оперативной и слаженной работе все органы досудебного расследования и прокуратура страны успешно перешли на электронное согласование ключевых решений по уголовным делам.

Цель внедрения трехзвенной модели – усиление прокурорского надзора за качественным расследованием уголовных дел, а также оперативность расследования в установленные сроки. Модель направлена на предотвращение затягивания расследования уголовных дел. Все дела должны быть расследованы в те сроки, которые преду­смотрены уголовно-процессуальным законодательством. Иначе могут возникнуть риски нарушить конституционные права граждан, вовлеченных в уголовный процесс.

В части ведомственного контроля и прокурорского надзора отмечу: во-первых, это экономия времени следователей. Не нужно ездить с делом к прокурору, ходить по кабинетам и ждать, когда он согласует решение. Во-вторых, электронное согласование поз­воляет руководству органов уголовного преследования и надзирающему прокурору в режиме онлайн контролировать ход расследования уголовных дел. Прокурор, который осуществляет надзор за законностью, включается в процесс не перед поступлением к нему дела, а с самого начала участвует в его расследовании.

В целом трехзвенная модель позволяет обеспечить объективность расследования уголовных дел, защиту конституционных прав граждан, как подозреваемых, так и потерпевших, исключить факты необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного процесса. Так, за последние два с половиной года прокурорами в рамках трехзвенной модели уголовного процесса защищены права более шести тысяч лиц путем отмены необоснованных решений или отказа в их принятии в отношении граждан (в 2021 году – 3 439, в 2022 году – 2 219, за семь месяцев 2023 года – 693).

В свою очередь комитет дистанционно осуществляет надзор за достоверностью правовой статистики и обеспечивает объективной правовой информацией уполномоченные государственные органы, в том числе участников уголовного процесса.

В ходе технического сопровож­дения системы одновременно совершенствуем и адаптируем ЕРДР к работе в условиях трехзвенной модели.

– Вы говорите, что оцифровали уголовный процесс. В чем преимущество электронного уголовного дела, в частности для граждан и государства?

– В рамках электронного уголовного дела в ЕРДР мы реализовали ряд функционалов, которые полезны как для всех участников процесса, так и для представителей правоохранительных органов.

Например, если раньше следователи вызывали участников уголовного процесса посредством направления бумажной повестки, то сейчас это делается с помощью SMS. Также через данный функционал можно узнать о принятых решениях органов уголовного преследования по результатам рассмотрения заявлений граждан.

Например, если полиция не видит основания для начала расследования по заявлению гражданина и оставляет его без рассмотрения, то подавшему приходит соответствующее SMS-уведомление. Если гражданин считает данное решение незаконным, то он вправе обратиться с жалобой к надзирающему прокурору.

Также в ЕРДР автоматизированы следственные действия в части дистанционного санк­ционирования, назначения и получения криминалистичес­ких исследований, экспертиз и другого.

Для проведения следственных действий в «полевых условиях» нами разработано «Офлайн-приложение», которое дает возможность проведения допросов свидетелей и потерпевших непосредственно на месте преступления. С момента запуска «Офлайн-приложения» в системе ЕРДР успешно составлено и внесено более 20 тысяч процессуальных документов.

Для адвокатов, подозреваемых и потерпевших реализовали модуль «Публичный сектор». Через него участники процесса получают онлайн-доступ к материалам электронных уголовных дел. Для этого достаточно авторизоваться с помощью ЭЦП на портале qamqor.gov.kz. Здесь можно не только посмотреть процессуальные документы, но и распечатать их, подать ходатайства и получить на них ответы.

Посредством модуля «Е-Сараптама» обеспечивается отправка постановлений и определений о назначении судебных экспертиз и дальнейший прием их результатов в электронном формате. Сейчас органами уголовного преследования назначено свыше 30 тысяч электронных экс­пертиз.

Процесс назначения адвокатов также автоматизирован в модуле «Е-Заң көмегі», в нем осуществлен переход на электронный формат процесса наз­начения адвоката в качестве защитника, расчета и оплаты юридической помощи, гарантированной государством. В настоящее время в проекте задействовано более трех тысяч адвокатов, органами направлено свыше 18 тысяч электронных ходатайств.

Необходимо отметить, что все указанные функционалы значительно способствуют дебюрократизации госаппарата.

– Сабит Нурлыбаевич, расскажите о защите бизнеса, коль, согласно Конституции, каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности.

– Защита прав и законных интересов субъектов бизнеса является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры.

Как вам известно, Главой государства в ходе совещания с субъектами бизнеса поручено Генеральной прокуратуре обеспечить строжайший контроль над тем, чтобы не допустить фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов бизнеса. Прежде всего это касается ограж­дения бизнеса от незаконных проверок и сок­ращения административных барьеров, пресечения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в уголовную орбиту.

Комитет контролирует и отслеживает все досудебные расследования, начатые в данной сфере, в рамках которой также назначаются различного рода проверки. Сотрудники прокуратуры по всем досудебным расследованиям, зарегистрированным в отношении субъектов предпринимательства, дают правовую оценку обоснованности начала досудебного расследования и оперативно реагируют на нарушения уголовного законодательства.

В результате усилен надзор по защите прав бизнеса, не допус­кается необоснованное вовлечение добросовестных предпринимателей в орбиту уголовного преследования.

Наряду с этим посредством сис­темы ЕРСОП автоматизирован механизм назначения проверок в отношении субъектов бизнеса. Система позволяет планировать проверки в электронном формате путем отбора недобросовестных предпринимателей без «человеческого фактора». При этом сам предприниматель заранее узнает о назначенных проверках, в случае несогласия может их обжаловать посредством мобильного приложения «Qamqor».

Таким образом, ЕРСОП в настоящее время является одним из главных инструментов для защиты бизнеса от необоснованного давления со стороны государственных органов. Сведения ЕРСОП являются одной из основных составляющих системы управления рисками, которая сейчас внедряется в рамках новой регуляторной политики «С чистого листа».

Комитет согласно поручениям Главы государства продолжает работу по внедрению передовых цифровых технологий в повседневную деятельность правоохранительных органов, совершенствованию механизмов защиты бизнеса, дебюрократизации государственного аппарата.

В рамках имеющихся стратегических и программных документов проводится работа по исполнению поручений Генерального прокурора по разработке аналитических инструментов, позволяющих своевременно решать проблемы общества и граждан.

Перед нами стоят масштабные задачи, для реализации которых у нас сформирован профессиональный кадровый состав. Он обеспечивает выполнение поставленных перед комитетом задач.

В заключение хочу поздравить казахстанцев с предстоящим государственным праздником – Днем Конституции. Желаю всем здоровья, успехов и достижений. А нашей стране – благополучия и процветания.