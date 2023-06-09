О задержании командира роты дорожно-патрульной службы ДП Астаны сообщил Антикор

В Астане задержали командира роты дорожно-патрульной службы Департамента полиции города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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«Командира роты дорожно-патрульной службы ДП столицы подозревают в пособничестве на покушение к даче крупной взятки работникам судебной системы через бывшего сотрудника управления материально-технического обеспечения при прокуратуре «Ж» за положительное решение по гражданскому делу.

«Ж» в прокуратуре занимал административную должность, оперативным сотрудником не являлся, а в период совершения преступления был безработным», – рассказали в Антикоре.

8 июня с санкции следственного суда указанные лица заключены под стражу.

Досудебное расследование продолжается.