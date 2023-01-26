О законности хиджамы высказалась глава Минздрава

Здравоохранение
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в интервью журналистам в Сенате Парламента РК высказалась относительно набирающего у населения популярности метода нетрадиционной медицины хиджамы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: omegadoctor.ru

Журналисты поинтересовались, насколько законен этот метод и привели в пример случай в городе Атырау, когда новорожденному делают кровопускание.

«Если нетрадиционной медициной занимаются, то они должны лицензировать свою деятельность и оказывать лицензируемую деятельность. На сегодняшний день к лицензируемому виду медпомощи хиджама не относится. Поэтому по данному факту (проведения хиджамы младенцу в Атырау – прим. авт.) сегодня комитет (медицинского и фармацевтического контроля – прим. ред.) разбирается и будет проводить расследование», – пояснила министр.

Также она напомнила, что за нелицензируемую деятельность предусмотрено наказание.

«Это прямая ответственность. Если нет лицензии, а занимаются лечением, в том числе кровопусканием, комитет будет разбираться, и будет в соответствии с законом приниматься решение», – предупредила она.

 

 

 

#здравоохранение #Гиният #скандалы

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