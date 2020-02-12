О значимости волонтерского движения в модернизации Казахстана рассказал Токаев
Жанат Тукпиев
Волонтерская деятельность играет важную роль в реализации реформ, нового мышления и модернизации всего государства. Об этом на официальном запуске республиканского фронт-офиса волонтеров "BIRGEMIZ" напомнил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Волонтерская деятельность играет важную роль в реализации реформ, модернизации всего государства. То есть, своей деятельностью волонтеры вносят конкретный вклад в реализацию очень важных реформ, без которых Казахстан не сможет выдержать конкуренцию в современном мире и стать развитой страной. Через трудолюбие, открытость к миру, мы можем построить новую экономику, которая будет базироваться на новейших технологиях и высокой производительности труда", – сказал Токаев.
Также, по его словам, активное продвижение идей волонтерства несомненно будет способствовать новой парадигме мышления казахстанцев.
"За молодыми людьми будущее нашей страны, вы должны быть носителями нового мышления и менталитета. Поэтому наши надежды на молодежь, в том числе на волонтеров", – резюмировал Токаев.
Отметим, что фронт-офис станет консультационным, методическим, обучающим, информационным центром для волонтеров всего Казахстана.
Также он будет вести координацию и мониторинг волонтерских проектов и обучающих программ, единую информационную политику по популяризации волонтерства, организует работу единого Call-центра.
Завершением Года волонтера станет международная премия "Волонтер года", предполагающая поощрение лучших волонтеров и волонтерских инициатив, внесших вклад в развитие Казахстана и решение социально значимых вопросов.