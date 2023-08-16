В Минэкологии пояснили комментарии Кыргызстана о сбросе воды Казахстану

Международное сотрудничество, Сельское хозяйство
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Искакова Айдана
корреспондент

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК опубликовали информацию к комментариям руководителя Службы водных ресурсов Кыргызской Республики, передает Кazpravda.kz.

Фото пресс-службы МЭПР РК

"Жамбылский филиал РГП "Казводхоз" на комментарии руководителя Службы водных ресурсов Кыргызской Республики А.Сокеева сообщает, что действительно в связи с маловодьем реки Талас, а также установившейся аномально жаркой и сухой погодой, сброса воды Казахстану из Кировского водохранилища в пик вегетации было недостаточно. В этой связи было принято решение о поддержании сброса Казахстану из водохранилища до 1 августа в расходе 45 м3/сек, при этом на Таласскую плотину поступало только 30 м3/сек", - говорится в информации.

Отмечается, что данные меры и при таком расходе позволили сохранить урожай в Байзакском, Жамбылском и Таласском районах на площади порядка 26 тыс. га. В настоящее время полив осуществляется за счёт очистки дренажа, которую проводит Жамбылский филиал РГП "Казводхоз" на территории Кыргызстана непосредственно вдоль государственной границы.

"Данные меры позволили минимизировать потери урожая, и в настоящее время имеющийся расход методом водооборота подаётся в указанные районы. В целом ущерб от недостатка воды подвешенных полей к реке Талас составил ориентировочно 560 га (заключено договоров на площадь порядка 26 тыс. га, то есть сохранен урожай почти на 99% площади). Данные  меры были вынужденными и в целом, как показала практика, принятые меры были оправданы", – сообщили в ведомстве.

По данным министерства, такая же практика действительно была проведена и в 2021 году, тогда кыргызская сторона выполнила свои обязательства по подаче воды на живом стоке и Казахстан вышел без существенных потерь урожая.

"В этом году также была договоренность, что при увеличении поступления воды в водохранилище, сброс воды Казахстану будет увеличен, либо будет работать на живом стоке", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о критической ситуации с водоснабжением в Жамбылской области.

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