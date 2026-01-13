Об условиях работы береговой охраны в Атырау рассказали парламентариям

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Бактыкожа Измухамбетов встретился с личным составом дивизиона береговой охраны, входящего в состав Департамента Пограничной службы КНБ по Атырауской области, расположенного в селе Дамбы города Атырау, сообщает Kazpravda.kz

Фото: партия AMANAT

В мероприятии также приняли участие депутат Мажилиса Абзал Куспан, председатель областного совета ветеранов Мурат Утешов, председатель Атырауского областного филиала партии AMANAT Абдолла Идресов и депутат областного маслихата Женис Абилкарес.

В ходе встречи обсуждалось материально-техническое состояние подразделения, несущего службу по охране государственной границы. В частности, выяснилось, что административно-бытовое здание береговой охраны является бывшим зданием детского сада 1980 года постройки и, согласно техническому заключению, находится в аварийном состоянии. Ремонтные работы не проводились с момента ввода здания в эксплуатацию, а в дождливые дни протекает крыша, вследствие чего объект пришел в непригодное для использования состояние.

– Глава государства в недавнем интервью газете Turkistan отметил, что повышение престижа военной службы и укрепление обороноспособности страны являются одними из ключевых приоритетов государства. Как подчеркнул Президент, «быть солдатом – это значит получить новые возможности для самореализации». Защита Отечества – священный долг каждого гражданина нашей страны. Обеспечение безопасности государства, целостности страны и земли – наша общая задача. Поэтому молодежь должна проходить качественную военную подготовку. Мы уделяем этому особое внимание. Вопросы дисциплины в армии находятся под строгим контролем. Социальное положение военнослужащих также не остается без внимания, – обратился Бактыкожа Измухамбетов к военослужащим.

Отметим, что в 2024 году депутат уже проводил встречу с коллективом данного учреждения, в ходе которой поднимался ряд проблемных вопросов. В результате была модернизирована и заново построена автомобильная стоянка дивизиона. В текущем году планируется начало ремонтных работ общей стоимостью 17 млн тенге.

В ходе встречи командир дивизиона береговой охраны Департамента Пограничной службы КНБ по Атырауской области Фархад Мирманов проинформировал о проектах, реализуемых в подразделении, а также остановился на проблемных вопросах, требующих решения.

В свою очередь Бактыкожа Измухамбетов отметил, что для решения поднятых вопросов будет проведена соответствующая работа совместно с уполномоченными государственными органами.

