Объединение KASE и AIX пока «поставлено на стоп» - Тимур Сулейменов

Фото: пресс-служба Нацбанка

Нацбанк не может завершить объединение, поскольку в KASE есть попавший под санкции акционер, передает Kazpravda.kz

Он уточнил, что речь шла не совсем об объединении.

«Мы не хотели их объединять, там было несколько другое решение. Но по известным причинам один из акционеров KASE - MOEX - попал под санкции. Теперь, исходя из того, что один из акционеров под санкциями, это практически нереализуемо. Поэтому до тех пор, пока эта ситуация сохраняется, вопрос поставлен на стоп», – прокомментировал Сулейменов.

Напомним, 13 июня Мосбиржа объявила, что перестанет проводить торги долларом и евро после того, как США ввели новые санкции по отношению к России, коснувшиеся Мосбиржи и ее дочерних компаний – Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

В апреле Тимур Сулейменов уже отвечал на вопрос журналистов о судьбе двух бирж, тогда он не исключал, что объединение KASE и AIX состоится в следующем году и что вопрос находится на рассмотрении АП.

Напомним, в прошлом году президент Токаев поручил объединить KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой». В марте 2024 года планировалось представить модель объединениях двух бирж, но официально этого сделано не было.