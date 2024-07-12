Объединение KASE и AIX пока «поставлено на стоп» - Тимур Сулейменов

Банки и финансы
141
Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава Нацбанка объяснил, почему приостановлена интеграция двух казахстанских бирж 

Фото: пресс-служба Нацбанка

Нацбанк не может завершить объединение, поскольку в KASE есть попавший под санкции акционер, передает Kazpravda.kz

Он уточнил, что речь шла не совсем об объединении.

«Мы не хотели их объединять, там было несколько другое решение. Но по известным причинам один из акционеров KASE - MOEX - попал под санкции. Теперь, исходя из того, что один из акционеров под санкциями, это практически нереализуемо. Поэтому до тех пор, пока эта ситуация сохраняется, вопрос поставлен на стоп», – прокомментировал Сулейменов.

Напомним, 13 июня Мосбиржа объявила, что перестанет проводить торги долларом и евро после того, как США ввели новые санкции по отношению к России, коснувшиеся Мосбиржи и ее дочерних компаний –  Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

В апреле Тимур Сулейменов уже отвечал на вопрос журналистов о судьбе двух бирж, тогда он не исключал, что объединение KASE и AIX состоится в следующем году и что вопрос находится на рассмотрении АП. 

Напомним, в прошлом году президент Токаев поручил объединить KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой». В марте 2024 года планировалось представить модель объединениях двух бирж, но официально этого сделано не было.

#Нацбанк #KASE #AIX #Сулеймнов

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Как звучит новое слово
Культурный диалог между странами и поколениями
Высокая цена беспечности
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Хоккейный клуб «Сарыарка» незаконно приобрели в Карагандинской области
Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Турция намерена стать полноправным членом ШОС
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Танцуют все!
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

Нацбанк объявил решение по базовой ставке
Определен размер кредита, на получение которого требуется с…
Бизнес все больше финансируется в МФО
Коллекционные монеты к юбилею Каныша Сатпаева выпустил Нацб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]