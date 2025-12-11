Глава государства сообщил об этом на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что визит Масуда Пезешкиана придаст мощный импульс для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

«Сегодня мы провели весьма продуктивные переговоры как в узком, так и в расширенном составах, всесторонне обсудили приоритетные направления нашего взаимодействия», - подчеркнул Президент.

Стороны подписали ряд важных межправительственных документов. Иран является одним из важных партнеров Казахстана в торгово-экономической сфере. В этой связи особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимного товарооборота. За последние десять месяцев объем торговли вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.

«Мы нацелены на дальнейшее наращивание этого показателя, для этого имеются все необходимые возможности», - сказал Глава государства.

Инвестиции являются залогом долгосрочного сотрудничества. Сегодня в Казахстане успешно действуют около 700 иранских компаний, преимущественно в таких отраслях, как промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство. В свою очередь деловое сообщество Казахстана также активно инвестирует в экономику Ирана, реализуя проекты в горнодобывающей промышленности, транспортно-логистической сфере и производстве продуктов питания. Казахстан, будучи надежным партнером, неизменно готов оказывать поддержку иностранным инвесторам и создавать для них благоприятные условия.