Оберегая счастье

На постановке побывала и группа сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым. Председатель Сената подчеркнул, что в основу спектакля, как и всего творчест­ва Дулата Исабекова, заложены нравственные ценности, которые служат ориентиром в жизни многих поколений читателей, а произведения выдающегося писателя не подвластны времени и занимают особое мес­то в антологии национальной литературы и культуре в целом.

«Гауhартас» – первая музыкальная драма в театральной истории Казахстана. Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель Казахстана, театральный педагог Асхат Маемиров. Написанная в 1967 году повесть Дулата Исабекова затрагивает темы, которые остаются актуаль­ными и сегодня. Постановка раскрывает значение семейных ценностей и важность уважения к женщине.

Отметим, что спектакль, пос­тавленный за один год и десять месяцев, побил рекорд в театральном пространстве Казахстана и Евразии. За это время постановка полюбилась зрителям, каждый показ проходил с аншлагом, а общее число зрителей превысило 100 тысяч человек. Спектакль был показан не только в столице, но и в таких городах, как Алматы, Актау, Атырау, Уральск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей и Жанаозен, а также в Баянаульском, Сырымском, Ойылском, Каратобинском районах.

Помимо этого, «Гаухартас» был представлен в рамках Дней культуры города Астаны в Моск­ве на сцене Московского государственного теат­ра «Школа драматического искусства». Постановка была признана «Лучшим спектак­лем» нацио­нальной премии UMAI 2023 в номинации «Теат­ральное искусство» и становилась победителем Qazaqstan Ticketon Awards 2024 в категории «Лучший спектакль 2024 года» среди государственных театров благодаря народному голосованию.

Танец и народная песня «Кудаша» из спектакля стали нас­тоящим трендом в социальных сетях, набрав миллионы просмотров. Видео с танцем распространились не только в Казахстане, но и в Китае, Турции и России. Основная идея спектакля – оберегать счастье и любовь семейного очага.