Оберегая счастье Статьи 27 декабря 2024 г. 1:32 738 Адия Кенжегулова В Музыкальном театре юного зрителя в Астане состоялся юбилейный – 250-й – показ музыкально-драматического спектакля «Гауһартас» по одноименной повести драматурга Дулата Исабекова. фото пресс-службы Сената Парламента РК На постановке побывала и группа сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым. Председатель Сената подчеркнул, что в основу спектакля, как и всего творчества Дулата Исабекова, заложены нравственные ценности, которые служат ориентиром в жизни многих поколений читателей, а произведения выдающегося писателя не подвластны времени и занимают особое место в антологии национальной литературы и культуре в целом. «Гауhартас» – первая музыкальная драма в театральной истории Казахстана. Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель Казахстана, театральный педагог Асхат Маемиров. Написанная в 1967 году повесть Дулата Исабекова затрагивает темы, которые остаются актуальными и сегодня. Постановка раскрывает значение семейных ценностей и важность уважения к женщине. Отметим, что спектакль, поставленный за один год и десять месяцев, побил рекорд в театральном пространстве Казахстана и Евразии. За это время постановка полюбилась зрителям, каждый показ проходил с аншлагом, а общее число зрителей превысило 100 тысяч человек. Спектакль был показан не только в столице, но и в таких городах, как Алматы, Актау, Атырау, Уральск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей и Жанаозен, а также в Баянаульском, Сырымском, Ойылском, Каратобинском районах. Помимо этого, «Гаухартас» был представлен в рамках Дней культуры города Астаны в Москве на сцене Московского государственного театра «Школа драматического искусства». Постановка была признана «Лучшим спектаклем» национальной премии UMAI 2023 в номинации «Театральное искусство» и становилась победителем Qazaqstan Ticketon Awards 2024 в категории «Лучший спектакль 2024 года» среди государственных театров благодаря народному голосованию. Танец и народная песня «Кудаша» из спектакля стали настоящим трендом в социальных сетях, набрав миллионы просмотров. Видео с танцем распространились не только в Казахстане, но и в Китае, Турции и России. Основная идея спектакля – оберегать счастье и любовь семейного очага. #спектакль #МТЮЗ #Гауһартас