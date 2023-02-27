25 подростков задержаны за распространение наркотиков в 2022 году – МВД

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За прошлый год в Казахстане задержали 25 несовершеннолетних, которые занимались распространением наркотиков. Об этом сообщил представитель Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наркодилеры завлекают молодежь через сайты OLX и HeadHunter. Им говорят: "станешь богатым, в короткое время заработаешь большие деньги, и когда захочешь, можешь выйти из этого бизнеса", – сказал спикер.

По его словам, в 2022 году за распространение наркотиков были задержаны 25 несовершеннолетних.

"Конечно, их можно и оправдать, что по юности и по незнанию совершали такие деяния, но перед законом все равны - уголовная ответственность по таким делам наступает с 14 лет. Уголовный кодекс, в зависимости от обстоятельств дела, предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет, а иногда вплоть до пожизненного заключения", – отметил Оралов.