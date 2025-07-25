Ущерб вкладчиков составил свыше 500 млн тенге
Сотрудники Департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финпирамиды Mooni Gold, сообщает Kazpravda.kz
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финпирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.
«В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге. Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финпирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финпирамиды 67 млн тенге», – говорится в сообщении.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.
Подозреваемые арестованы на 2 месяца, добавили в АФМ.