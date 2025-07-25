Обещали ежемесячный доход: финпирамиду Mooni Gold ликвидировали в Шымкенте

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

 Ущерб вкладчиков составил свыше 500 млн тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финпирамиды Mooni Gold, сообщает Kazpravda.kz 

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финпирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

«В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге. Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финпирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финпирамиды 67 млн тенге», – говорится в сообщении. 

Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.

Подозреваемые арестованы на 2 месяца, добавили в АФМ.

#финпирамида #Mooni Gold

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