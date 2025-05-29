О системных проблемах, мешающих качественной организации летнего отдыха школьников, в своем депутатском запросе рассказал сенатор Талгат Жунусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в этом году летним отдыхом планируется охватить более 3,2 миллиона школьников, что составляет 92% от общего числа детей. Будут работать круглогодичные, сезонные, палаточные и юрточные лагеря. Однако, несмотря на масштабные планы, остаются серьезные системные проблемы.

Сенатор обратил внимание на недобросовестную практику демпинга при госзакупках, когда предприниматели без собственной инфраструктуры выигрывают тендеры, предлагая низкие цены, а в итоге неспособны обеспечить детям качественный и безопасный отдых.

«Процесс приобретения путёвок для детей из средств фонда всеобуча осуществляется через Портал государственных закупок и сталкивается с рядом серьёзных проблем, напрямую влияющих на качество оказания услуг и безопасность детей, а это систематический демпинг стоимости путёвок со стороны предпринимателей, которые не располагают собственными детскими лагерями, инфраструктурой и материально-технической базой. Такие субъекты, участвуя в тендерах, предлагают минимально возможную цену, чтобы выиграть конкурс, не принимая во внимание реальную себестоимость качественной оздоровительной услуги и арендуют места в уже действующих детских лагерях или вовсе не могут обеспечить детям обещанные условия», - сказал Талгат Жунусов.

Вместе с тем, парламентарий отмечает, что получение лицензии на медобслуживание в детских лагерях осложнено несогласованными требованиями госорганов и отсутствием единых норм для оснащения медкабинетов, что создаёт серьезные риски для здоровья и безопасности детей.

Также отсутствует типовой договор между родителями и лагерями, что снижает ответственность сторон и нарушает права детей. В нормативных документах нет штатных единиц для вожатых, педагогов и ночных воспитателей, что мешает обеспечить безопасность и досуг.