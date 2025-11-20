О том, что сделано и какие шаги предпринимаются для предуп­реждения бытового насилия, рассказала старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления общественной безопасности Департамента полиции города Астаны подполковник полиции Алмагуль ИСМАГУЛОВА.

– Алмагуль Еркиндиковна, как Вы оцениваете текущую ситуацию в сфере профилактики семейно-бытового насилия?

– В Казахстане этому, как и защите прав женщин, уделяется приоритетное внимание. Государством реализуются комплексные меры по совершенствованию законодательства, развитию системы поддержки пострадавших и повышению эффективности межведомственного взаимодействия. Однако эта проблема все еще остается в числе актуальных.

Наша основная задача – обеспечить реальную защиту каждой пострадавшей. Ранее наше подразделение называлось отделом по защите женщин от насилия, однако с января 2025 года создано специализированное подраз­деление по борьбе с семейно-бытовым насилием, что подчеркивает приоритет этого направления работы.

– За последние годы произошли существенные изменения...

– Да, к примеру, были приняты поправки, направленные на ужесточение ответственности за семейно-бытовое насилие. Некоторые статьи, ранее относившиеся к административным правонарушениям, теперь переведены в категорию уголовных преступлений. Это демонстрирует, что государство рассматривает домашнее насилие как серьезное общественно опасное деяние.

Усилилась аналитическая работа, в рамках которой мы проводим постоян­ный мониторинг, анализ причин и последствий семейных конфликтов, оценивая эффективность мер реагирования. В этом году также был внедрен инструмент оценки риска, позволяющий определять степень вероятности повторного насилия, а также усилена система принудительной психологичес­кой помощи и реабилитации право­нарушителей.

– Насколько эффективно действуют законы, направленные на поддержку женщин?

– Законодательство стало более совершенным в вопросе защиты женщин от насилия в целом, в том числе и семейно-бытового характера. Например, введены защитные предписания и временное выселение агрессора из жилья при совместном проживании. Параллельно проводится работа в рамках защиты жертв, которая предус­матривает не только безопасность, но и поддержку свидетелей насилия. В нее входит оказание юридической и психологической помощи. Эти меры реально показывают свою эффективность и помогают предотвращать пов­торные случаи.

Ранее меры ответственности по административным составам были менее строгими. Так, по статье 73-1 КоАП РК предусматривался административный арест сроком до 15 суток, а при повторном совершении – до 20 суток. В настоя­щее время данные деяния отнесены к уголовным правонарушениям, и применяемые санкции значительно ужесточены. При этом уголовное преследование по указанным статьям осуществляется вне зависимости от наличия заявления со стороны потерпевшей.

– Какие еще существуют механизмы защиты от домашнего насилия?

– Действуют кризисные центры и горячие линии. На упреждение подобных ситуаций в Астане также работают мобильные группы. В их состав входят сотрудники органов внутренних дел, психологи и социальные работники. Они действуют по принципу раннего выявления, мониторинга и быстрого реагирования. А в случае необходимос­ти оперативно выезжают по каждому сигналу, фиксируя факт насилия и оказывая первичную помощь.

В целях взаимодействия между уполномоченными государственными органами в сфере предупреждения и пресечения правонарушений разработаны инструкции по организации совместной работы, в том числе и в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Одним из ключевых элементов их реализации является деятельность мобильной группы по раннему выявлению и организации поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданной на базе платформы FSM Social.

Мобильная группа обеспечивает оперативное реагирование на сигналы о возможных фактах насилия, проводит оценку риска, оказывает социально-психологическую поддержку пострадавшим, а также взаимодействует с организациями здравоохранения, образования, акиматами, Центром поддержки семьи «Жанұя» и неправительственными организациями.

– Как известно, многие женщины просто не обращаются в полицию. Как переломить сложившуюся ситуацию?

– Действительно, такая проблема существует. Какая-то часть женщин не обращается в органы внутренних дел из-за страха или недоверия. Поэтому мы проводим масштабные разъяснительные кампании и акции: такие как «16 дней без насилия», «Счастливая семья – счастливая страна», «Казахстан без насилия в семье».

При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Быт» мы даем консультации в торговых центрах, школах, вузах и организациях, стараясь донести до каждой женщины главную мысль: важно не молчать, а вовремя обратиться за помощью, потому что своевременное обращение может спасти ей жизнь. Также добавлю, что по сравнению с прошлым годом отмечается существенный рост обращений на канал 102 по фактам семейно-бытового насилия.

– Какие меры наказания предусмотрены после того, как в Закон «О профилактике семейно-бытового насилия» внесены изменения?

– Ряд статей закона был переведен из Административного кодекса в Уголовный. Это значит, что теперь за побои, систематическое унижение или причинение вреда здоровью может наступить уголовная ответственность, вплоть до ограничения или лишения свободы.

Ранее в КоАП были статьи 73-1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 73-2 «Побои». Эти составы предусматривали ответственность в виде штрафов или адмареста до 15 суток, а при повторном случае – до 20–25 суток. Теперь в УК введены статьи 108-1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 109-1 «Побои». Санкции по новому положению предусматривают штраф до 200 МРП, либо исправительные или общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток. А с отягчающими обстоятельствами, куда входят неоднократность, отношение к несовершеннолетнему и прочее, – лишение свободы до двух лет.

– Какая еще работа проводится в отношении агрессоров?

– По линии оценки риска и ресоциализации агрессоров предусмотрены особые требования к лицам, совершившим насилие. Их в обязательном порядке ставят на профилактический учет, они должны проходить психокоррекционные программы, направленные на изменение поведения и предотвращение повторных правонарушений. Важно отметить, что психокоррекцию назначает суд, и правонарушители проходят ее по месту прописки в поликлиниках под совместным контролем. Мы также взаимодействуем с управлением здравоохранения города Астаны по вопросам организации и контроля прохождения психокоррекционных программ. Это обязательная мера, которая помогает снизить уровень агрессии и способствует социальной реабилитации таких лиц.

Также тесно сотрудничаем с комиссиями по делам женщин и семейно-демографической политике, кризисными центрами «Үміт», «Қорғау», Центром поддержки семьи «Жанұя» и другими НПО, объединяя усилия всех этих служб. Проводим совместные профилактические мероприятия, консультации, выезды мобильных групп и оказываем адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Реализуется комплекс профилактических мер, направленных на раннее выявление, информирование и оценку риска всех ситуаций, связанных с насилием. В ходе рейдов особое внимание уделяется семьям, где ранее уже фиксировались конфликты. Все это делается с одной единственной целью – не допустить повторных фактов насилия.