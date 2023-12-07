Обезглавленные туши косуль нашли на мусорной свалке в области Абай

Подозреваемый попытался скрыться от полицейских на мотоцикле, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД

Фото: polisia.kz

При проведении обхода полигона твердых бытовых отходов на окраине села Ерназар, полицейские Бескарагайского района области Абай обнаружили две обезглавленные туши косули. Рядом с останками животных лежал нож.

По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали местного жителя, который пытался скрыться от них на мотоцикле Урал, с коляской без люльки. Чтобы остановить охотника, пришлось вызвать на подкрепление и другие экипажи, дежурившие неподалеку. Общими усилиями мотоциклиста остановили.

«В ходе осмотра Урала у задержанного была изъята пустая коробка из-под патронов 16 калибра, нож и фара-искатель — дополнительный внешний световой прибор транспортных средств, формирующий узконаправленный световой пучок для освещения пространства вокруг автомобиля, полезная вещь при охоте в темное время суток», — рассказали в департаменте полиции.

В отношении 41-летнего гражданина начато досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК РК «Незаконная охота», добавили в полиции.