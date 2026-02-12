Обнаружены проблемы с инватакси

Закон и Порядок
88
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Более 150 жителей региона с инвалидностью были лишены доступа к услугам инватакси. Нарушения были выявлены в результате проверки надзорным органом в Жылыойском районе.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областной прокуратуре, инвалиды-колясочники сталкивались с необос­нованными ограничениями в передвижении и не могли оперативно связаться с диспетчерской службой. Кроме того, специализированный транспорт не обслуживал сельские округа и отдаленные населенные пункты, из-за чего люди не могли своевременно добраться до медучреждений, социальных служб и других жизненно важных объектов.

По итогам прокурорского анализа за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответствен­ности привлечены три должностных лица районного отдела занятости и социальных программ.

Также установлено, что при нормативной потребности в десяти автомобилях инватакси факти­чески использовались лишь пять.

В общей сложности восстановлены права 156 жителей района с инвалидностью.

– Доступ к социальным услугам, включая специализированный транспорт, является не привилегией, а гарантированным правом, и подобные нарушения будут получать принципиальную правовую оценку, – отметили в прокуратуре.

На сегодняшний день в регио­не проживают более 27 тыс. человек с инвалидностью. Поддерж­ку им оказывают областной центр реабилитации инвалидов и четыре специализированных центра социальных услуг. В целях обеспечения их свободного передвижения в рамках государственного социального заказа работают 130 инватакси. В прошлом году более 3,5 тыс. человек воспользовались этими услугами, совершив порядка 200 тыс. поездок.

#регионы #Атырауская область #услуги #поездки #инватакси

