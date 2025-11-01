Обновили рекорд юношеских азиад

Спорт
12
Кошкарбек Тусипов

Вчера в Манаме (Бахрейн) завершились 3-и юношеские Азиатские игры. По итогам комплексных состязаний в копилке сборной Казахстана оказалось 93 медали, из которых 24 золотые, 29 серебряных и сразу 40 бронзовых наград. В общекомандном зачете наша команда заняла третье место, пропустив вперед лишь Китай, у которого оказалось 147 (63-49-35) наград и Узбекистан с 81 (37-16-28) завоеванной медалью. Как мы видим, казахстанцы по общему количеству наград расположились на втором месте, но вот уступили узбекским спортсменам по количеству завоеванных золотых медалей (по ним и подсчитывается турнирная таблица).

фото olympic.kz

Больше всего у нас медалей (14) в дзюдо – четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград. По десять медалей различного достоинства нам принес­ли боксеры (5-3-2), представители джиу-джитсу (1-5-4) и легкоатлеты (1-2-7). По девять наград завоевали борцы (1-2-6), тяжелоатлеты (3-4-2) и представители впервые представленных на Азиаде смешанных боевых единоборств (2-3-4). По пять медалей принесли бойцы муай-тай (1-0-4) и таэквондо ­(2-2-1). В плавании четыре награды
(1-1-2), в велоспорте три (2-1-0) и в пляжном волейболе две ­(1-0-1). И наконец, в триатлоне у нас одна серебряная награда, в пенчак силате и гандболе по одной бронзе.

На юношеских играх в Манаме нашу страну представляли 220 спортсменов, которые помог­ли нам установить новый страновой рекорд по количеству завоеванных наград. Такого в истории Казахстана еще не было! Отметим, что на юношеской Азиа­де, прошедшей в 2009-м в Сингапуре, у нашей страны было всего 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые награды, что позволило тогда в общем медальном зачете занять восьмое место. А на юношеской Азиаде-2013 в Китае у Казахстана было 13 медалей: одна золотая, четыре серебряные и восемь бронзовых наград, а в медальном зачете и вовсе 13-е место.

Последними золотые награды (о других медалях мы писали в прошлых номерах) в копилку сборной Казахстана в Бахрейне нам принесли: дзюдоистка Айша Алтай, выступавшая в весовой категории до 70 кг, а также боксеры – Жумагали Нурмахан (до 50 кг), Досжан Жумакан (до 54 кг), Даниял Шалкарбай (до 66 кг), а также сестры Аяулым Оспанова (до 66 кг) и Камила Оспанова (до 75 кг).

#Спорт #Азиатские игры #Бахрейн

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Голубое топливо пришло в Жетысу
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Моя страна – мой флаг
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Казахстан завоевал 13 медалей в турнире по бочча в Актау
Итоги открытого Кубка Президента РК
Казахстанские борцы завершили юношеские Азиатские игры с д…
Анонсировали битву Жанибека Алимханулы за три титула

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]