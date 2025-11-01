Обновили рекорд юношеских азиад
12
Кошкарбек Тусипов
Вчера в Манаме (Бахрейн) завершились 3-и юношеские Азиатские игры. По итогам комплексных состязаний в копилке сборной Казахстана оказалось 93 медали, из которых 24 золотые, 29 серебряных и сразу 40 бронзовых наград. В общекомандном зачете наша команда заняла третье место, пропустив вперед лишь Китай, у которого оказалось 147 (63-49-35) наград и Узбекистан с 81 (37-16-28) завоеванной медалью. Как мы видим, казахстанцы по общему количеству наград расположились на втором месте, но вот уступили узбекским спортсменам по количеству завоеванных золотых медалей (по ним и подсчитывается турнирная таблица).