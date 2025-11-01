Больше всего у нас медалей (14) в дзюдо – четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград. По десять медалей различного достоинства нам принес­ли боксеры (5-3-2), представители джиу-джитсу (1-5-4) и легкоатлеты (1-2-7). По девять наград завоевали борцы (1-2-6), тяжелоатлеты (3-4-2) и представители впервые представленных на Азиаде смешанных боевых единоборств (2-3-4). По пять медалей принесли бойцы муай-тай (1-0-4) и таэквондо ­(2-2-1). В плавании четыре награды

(1-1-2), в велоспорте три (2-1-0) и в пляжном волейболе две ­(1-0-1). И наконец, в триатлоне у нас одна серебряная награда, в пенчак силате и гандболе по одной бронзе.

На юношеских играх в Манаме нашу страну представляли 220 спортсменов, которые помог­ли нам установить новый страновой рекорд по количеству завоеванных наград. Такого в истории Казахстана еще не было! Отметим, что на юношеской Азиа­де, прошедшей в 2009-м в Сингапуре, у нашей страны было всего 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые награды, что позволило тогда в общем медальном зачете занять восьмое место. А на юношеской Азиаде-2013 в Китае у Казахстана было 13 медалей: одна золотая, четыре серебряные и восемь бронзовых наград, а в медальном зачете и вовсе 13-е место.

Последними золотые награды (о других медалях мы писали в прошлых номерах) в копилку сборной Казахстана в Бахрейне нам принесли: дзюдоистка Айша Алтай, выступавшая в весовой категории до 70 кг, а также боксеры – Жумагали Нурмахан (до 50 кг), Досжан Жумакан (до 54 кг), Даниял Шалкарбай (до 66 кг), а также сестры Аяулым Оспанова (до 66 кг) и Камила Оспанова (до 75 кг).