Обновленный перечень детских летних лагерей представила санэпидслужба

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Ранее сообщалось, что летним отдыхом и оздоровлением будут охвачены свыше 85% учеников 1-10 классов, то есть порядка 2,8 млн детей, включая около 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий. В настоящее время в летних лагерях ведется активная работа по подготовке к предстоящему сезону. В целом свои двери откроют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей.

Перечень загородных детских оздоровительных организаций, получивших санэпидзаключение, можно скачать здесь.