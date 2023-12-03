Обновленный Rolls-Royce Cullinan раскрыт до премьеры

Lifestyle
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Кроссовер ждёт рестайлинг в середине жизненного цикла, передает Kazpravda.kz

Фото: Rolls-Royce

Раскрыта внешность обновленного Rolls-Royce Cullinan, сообщает Lenta.ru.

Одному из европейских фотошпионов удалось подловить прототип роскошного вседорожника без камуфляжа. Доработки точечные: поменяются бамперы, фары, решётка радиатора и колёсные диски, но изменения окажутся неуловимы, чтобы не отпугнуть консервативную аудиторию. Хотя выхлопная система Rolls-Royce Cullinan образца 2024 года оформлена иначе, изменений по технике не ожидается: кроссовер сохранит V12.

Кроссовер Cullinan поменяется по аналогии с флагманским Phantom. Маркеры рестайлинга — увеличенные насадки выхлопной системы, глянцевая вставка на заднем бампере, колёсные диски с направленным рисунком, решётка радиатора без хромированной окантовки по бокам, передний бампер с ярко выраженными «скулами».

После обновления Rolls-Royce добавит Cullinan другие фары: рисунок дневных ходовых огней практически не поменяется, а вот секции ближнего и дальнего света оформлены по-другому. Форма оптики тоже слегка подретуширована: площадь уменьшилась, хотя до прищура купе Spectre далеко. У «Фантома» интерьер не дорабатывали вовсе, но кроссовер может получить более современную медиасистему. А вот силовую установку модернизировать вряд ли будут: до конца жизненного цикла модели сохранится V12 объёмом 6,75 литра.

Премьера обновлённого Rolls-Royce Cullinan не за горами, ведь кроссовер недавно отпраздновал пятилетие с момента начала продаж. Бензинового будущего у модели нет: постепенно все «Роллс-Ройсы» переведут на электротягу.
 

#автомобиль #Rolls-Royce Cullinan

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