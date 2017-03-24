​Обработка грузов по европейским нормативам

Для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со странами ЕАЭС у области есть ряд неоспоримых преимуществ: это и наличие общей границы с Россией протяженностью около 1 000 км, и выгодное географическое положение между Европой и Азией.

Руководство области и правительство Оренбурга РФ (с данным соседом у актюбинцев самая большая по протяженнос­ти граница) намерены создать в приграничье современный транс­портно-логистический центр, связанный с международным транзитным коридором Западная Европа – Западный Китай.

Поток товаров именно в этом направлении с каждым разом увеличивается. Это подтверж­дают и в самом крупном в Актобе транспортно-логистичес­ком комплексе ТОО «Accent Logistics» – универсальном объекте, который позволяет на уровне европейских стандартов осуществлять приемку, хранение, обработку и отгрузку массы грузов. Он был построен в рамках Карты индустриализации страны.

При разработке и реализации этого проекта в первую очередь учитывалась главная особенность – подобный центр на основе инновационных технологий необходим именно в этой точке, поскольку здесь проходит международный транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай. И новый объект был включен в модель зоны его обслуживания.

Центр включает в себя три складских терминала класса «А» общей площадью 12,8 тыс. кв. м на 20 с лишним тысяч паллетомест. Для обеспечения свое­временной и точной сборки и отгрузки заказов здесь применяются новейшее оборудование и подъемно-разгрузочная техника германского производства. В складах имеется возможность разместить и длинномерные, и крупногабаритные грузы.

Одним из больших плюсов является также наличие собственного подъездного пути. Автоматизированная система управления складами WMC Exceed позволяет работать в режиме реального времени, внед­рена также система штрих-кодов для идентификации товара и управления.

По словам начальника отдела логистики ТОО «Accent Logistics» Рината Асабаева, складские терминалы в настоящее время уже заполнены на 65%. Преимущества нового транспортно-логис­тического центра неоспоримы. Если раньше весь поток грузов шел сначала в Алматы и уже оттуда расходился по всей рес­публике, то сегодня у многих ключевых казахстанских и зарубежных компаний появилась возможность хранить и отпус­кать свой товар через Актобе.

Товар сюда поступает как из стран ЕАЭС, так и из Польши, Украины, других государств. Затем направляется во все регио­ны Западного Казахстана, охватывая также города северной и южной частей страны, такие как Костанай, Петропавловск, Кызылорда.

Как заверяет Ринат Асабаев, препон при таможенном конт­роле на границе со странами ТС не возникает. Груз приходит вовремя. На спад или увеличение объема провозимых товаров влияет разве что общая тенденция колебаний цен на внешнем рынке или сезонность товара.

Что касается международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, то, как утверждают в отделе логистики центра, объем поступаемых грузов с этого направления, включая и железнодорожное, заметно снизился. Последнее поступление товара с юга по этому коридору было в прошлом году. Впрочем, в ТЛЦ не исключают, что это явление временное и поставки так или иначе возобновятся, ведь потенциал транзитного коридора огромный и бизнесу важно использовать его сполна.

Число клиентов транспорт­но-логистического центра в настоящее время выросло до 40, среди которых есть зарубежные компании с мировым именем. В логистическом центре сегодня трудится более 60 специалистов. С увеличением транзитного потока работы прибавится...