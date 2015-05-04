ОБРАЩЕНИЕ глав государств – участников Содружества Независимых Государств

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Семь десятилетий отделяют нас от исторической Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Для народов государств – участников Содружества Независимых Государств 9 Мая 1945 года – священный день, одна из самых значимых и почитаемых дат. Этот день навсегда останется символом самоотверженности и героизма во имя защиты свободы и независимости наших народов, спасения человечества от угрозы фашистского порабощения.

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В суровые годы войны на полях сражений и на трудовом фронте ярко проявились нерушимая дружба и высочайший патриотизм наших народов, завоевавших в едином строю общую Победу. Великое наследие Победы является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для послевоенных поколений по установлению справедливого и безо­пасного мира.

Мы в неоплатном долгу перед павшими в войне и склоняем головы над могилами погибших на полях сражений, замученных в концентрационных лагерях и фашистских застенках, ушедших из жизни от голода и невзгод. Поэтому мы призываем свято чтить память о погибших в борьбе против фашизма, проявлять постоянную заботу о сохранении и поддержании в надлежащем состоянии воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков, а также могил партизан, подпольщиков и узников фашистских лагерей, продолжать поиск останков воинов и мирных граждан, павших в годы Великой Отечественной войны.

Мы преклоняемся перед ныне здравствующими фронтовиками за проявленный героизм на полях сражений и перед тружениками тыла за их трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и послевоенное восстановление народного хозяйства. Наша обязанность – продолжать всестороннюю заботу о них.

Мы высоко ценим мужество народов Европы и всего мира, кто вместе с нами оказал сопротивление нацизму, помним о вкладе и помощи наших союзников по антигитлеровской коалиции в дос­тижение общей Победы.

Мы с растущей тревогой наблюдаем циничные попытки предать забвению уроки войны, дать искаженные нравственные и правовые оценки ее итогов, уравнять в правах жертв и палачей, осквернить светлую память павших, реабилитировать нацистских преступников и коллаборационистов, возродить теории расового и национального превосходства.

Мы призываем страны и народы мира решительно противодействовать попыткам героизации нацистского движения, реанимации идеологии фашизма, распространения ксенофобии и расизма.

Народы наших стран понесли в минувшей войне наибольшие людские и материальные потери. Мы призываем воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за великий подвиг наших народов в борьбе с фашизмом.

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, положениям Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта, призываем к активному взаимодействию в укреп­лении безопасности и стабильности в мире, наращиванию усилий в борьбе с международным терроризмом и экст­ремизмом, мирному политическому урегулированию существующих и предотвращению возможных конфликтов.

Государства – участники Содружест­ва Независимых Государств и далее будут всемерно укреплять всестороннее сотрудничество с мировым сообществом во имя обеспечения устойчивого мирного развития и прогресса всех государств.

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