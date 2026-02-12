Выступление Президента на заседании Национального курултая обозначило содержательный и ценностный вектор развития гуманитарной сферы, культуры и образования. В центре этих ориентиров – работа с качеством знания и ответственным отношением к образовательному контенту. Для отраслей, связанных с книгой и обучением, это четкий сигнал к системной и профессиональной работе со смыслом.

Особое внимание в выступлении было уделено библиотекам как общественным и интеллектуальным пространствам.

Решения о строительстве современной библиотеки в Кызылорде, а также президентских библиотек в Астане и Алматы отражают понимание роли библиотеки в формировании культуры чтения и устойчивой образовательной среды. Библиотека в этом контексте выступает как пространство, где соединяются национальная память, культурный опыт и передача знаний следующему поколению.

Важную роль в этом культурно-образовательном ландшафте играет Кызыл­ординский университет им. Коркыта Ата – один из ключевых интеллектуальных центров региона. Этот вуз последовательно объединяет образование, науку, исследовательскую культуру и работу с библиотечным фондом, формируя совре­менную академическую среду.

Для издательской практики особенно значимо сотрудничество с университетскими учеными, обладающими опытом соединения научной мысли и современных технологических подходов. Совместная работа с такими специалистами позволяет обсуждать содержание, выверять его с научной и методической точки зрения и принимать взвешенные решения при разработке учебных материалов.

Ответственность издательской отрасли в этих условиях существенно возрастает. Книга и учебник важны своим содержанием, а качество последнего напрямую зависит от профессионализма авторского коллектива, редакционной культуры, научной базы и методической логики.

В Казахстане эта работа на протяжении многих лет осуществляется системно. Издательство Arman-PV более 25 лет занимается разработкой школьных учебников и учебно-методических комплексов, которые используются и выбираются учителями в реальном учебном процессе, осознанно и последовательно.

В настоящее время ведется подготовка нового поколения учебников и УМК на 2025⁄2026 и 2026⁄2027 учебные годы. При разработке особое внимание уделяется системности, качеству языка и соответствию современным образовательным требованиям. Все готовящиеся учебники проходят обязательную экспертизу в центре «Білім мазмұнын сараптау орталығы» при Министерстве просвещения, где осуществляется глубокий анализ содержания, апробация и комплексная проверка качества.

Отдельной темой Национального курултая стала цифровизация и развитие технологий. Перевод историко-культурного и образовательного наследия в цифровой формат рассматривается как важный инстру­мент сохранения национального сознания.

В этой логике системность, точность данных и языковая культура приобретают особое значение. Эти требования в полной мере относятся и к учебному контенту, который должен соответствовать новым форматам обучения.

Поддержка инициативы создания фонда «Ұлттық цифрлық мұра» задает стратегическую рамку для будущего. Объединение научных трудов, архивных материалов, музейных фондов и произведений искусства в единую систему рассматривается как инвестиция в долгосрочное развитие. Этот подход напрямую влияет и на образовательное содержание, повышая требования к учебникам и учебной литературе.

Важен также акцент на наследии Абая. Предложение о включении «Слов назидания» в реестр ЮНЕСКО «Память мира» отражает уважение к творчеству, глубине мысли, значению духовного наследия Абая Кунанбаева.

Все инициативы, озвученные на курултае, сходятся в одном стратегическом направлении – сохранение национального наследия и его передача будущим поколениям в современном формате. В этом процессе издательская отрасль выступает надежной опорой системы образования и культуры.