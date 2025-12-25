Со времен своего образования Китайская Народная Республика выработала успешный путь сокращения бедности, создав подлинное чудо в истории борьбы с нищетой и предложив миру китайский подход и опыт.

КНР добилась общепризнанных и выдающихся результатов в сокращении бедности. Со времени образования республики Коммунистическая партия Китая ведет свой народ по пути неуклонного избавления от нищеты. После 18-го съезда КПК была организована и реализована беспрецедентная по масштабу, силе и охвату населения решающая кампания по борьбе с бедностью. К концу 2020 года в стране были полностью выведены из нищеты 98,99 млн малообеспеченных сельских жителей (по действовавшему тогда стандарту), «статус бедности» был окончательно снят с 832 слаборазвитых уездов, 128 тыс. деревень исключены из списка бедных.

Китай на 10 лет раньше установленного срока достиг цели снижения уровня бедности, поставленной в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, создав «беспрецедентное достижение» в человеческой истории. Выполнение задач по выведению из бедности всех граждан в полной мере реализовано принципом устранения «двух забот» и осуществления «трех гарантий»: отсутствие нужды в пище и одежде, гарантированное обязательное школьное образование, базовое медицинское обслуживание и безопасное жилье, а также обеспечение безопасности питьевой воды.

Согласно критерию абсолютной бедности Всемирного банка (1,9 доллара США в день на человека), с начала политики реформ и открытости в 1978 году численность бедного населения в Китае сократилась примерно на 800 млн человек, что составляет около 75% мирового сокращения бедности за аналогичный период. Доля мирового населения, живущего в условиях крайней нищеты, снизилась с 40% до менее чем 10%, и Китай внес в этот процесс решающий вклад.

После достижения всесторонней победы в решающей борьбе с бедностью КНР в творческом порядке инициировала пятилетний переходный период, в рамках которого последовательно совершенствовались механизмы динамического мониторинга и адресной поддержки, надежно удерживая «красную черту» недопущения массового возврата к бедности.

Практика Китая открыла новые пути для глобального искоренения нищеты. Исходя из национальных реалий, страна выработала путь сокращения бедности с китайской спецификой.

Во-первых, всестороннее руководство КПК и преимущества государственной системы, позволяющей концентрировать силы для решения крупных задач, продемонстрировали синергетический эффект. Сокращение бедности было выведено на уровень государственной стратегии, председатель КНР Си Цзиньпин лично курировал и направлял эту работу. Был создан вертикально интегрированный механизм управления этим вопросом – от стратегического планирования на центральном уровне до строгой реализации на местах, а также сформирован согласованный механизм участия государства, рынка и общества, введена наиболее строгая система оценки и контроля, что обеспечило высокую эффективность реализации политики по снижению бедности.

Во-вторых, неуклонное проведение курса на развитие рассматривается как коренной путь решения этой проблемы. Как отмечает председатель Си Цзиньпин, в конечном итоге вопрос сокращения бедности – это воп­рос развития. Китай последовательно проводит политику развития, направленную на помощь малоимущим, содействуя экономическому подъему бедных районов, активно направляя туда кадры, капитал и технологии, что способствует формированию устойчивых механизмов выхода из бедности.

В-третьих, приверженность принципу «народ превыше всего». При реализации мер по снижению бедности Китай всегда ставит интересы народа на первое место, руководствуясь принципом «следуя по пути к всеобщему обогащению, никто не должен остаться в стороне». Председатель Си Цзиньпин подчеркивает, что в борьбе с бедностью прежде всего необходимо укреплять уверенность и устремления людей, продвигая такие идеи, как «даже если район бедный, мысли не должны быть бедными», «укрепление духовной культуры в бедных районах», выступая за то, что «лучше создавать условия для ловли рыбы, чем давать ее».

В-четвертых, последовательное проведение стратегии точечного, адресного сокращения бедности. Китай добивается точности в идентификации получателей поддержки, планировании проектов, использовании средств, доведении мер до каждого домохозяйства, закреплении кадров за конкретными деревнями и оценке эффективности мер по снижению уровня бедности и т. д. Исключается принцип «сплошного орошения» ресурсов, вместо этого проводится индивидуальная и адресная помощь, при которой «лекарство подбирается по диагнозу».

Практика Китая по сокращению бедности содействует глобальному делу искоренения нищеты. Будучи крупной развивающейся страной с большим населением и еще относительно слабой базой развития, КНР своим успешным опытом полного избавления от абсолютной бедности убедительно показывает, что эту проблему можно решить, что так называемая «слабая птица» не только может взлететь первой, но и набрать высоту. Успех Китая показывает, что достигнутые аналогичные результаты адаптируются другими развивающимися странами. Китайские концепции и подходы к сокращению бедности обладают воспроизводимостью и подлежат широкому распространению, предоставляя важный ориентир для стран Глобального юга.

Китай реальными делами активно участвует в международном сотрудничестве по снижению бедности. По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году инициированное республикой совместное строительство инициативы «Один пояс, один путь» может помочь около 7,6 млн человек выйти из крайней бедности и 32 млн человек – из средней степени бедности. За четыре года с момента выдвижения Глобальной инициативы развития было мобилизовано свыше 23 млрд долларов США и реализовано более 1 800 проектов сотрудничества, от которых получили выгоду жители многочисленных стран. Китай учредил Фонд мира и развития «Китай – ООН» и Фонд сотрудничества по линии «Юг – Юг», а также последовательно реализует проекты в рамках Инициативы по сотрудничеству в области сокращения бедности в Восточной Азии, Плана китайско-африканского сотрудничества по сокращению бедности и других механизмов. Эти меры содействуют повышению благосостояния народов разных стран.

Сотрудничество по сокращению бедности становится новой яркой точкой и драйвером взаимодействия Китая со странами Центральной Азии. Стороны как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, включая ШОС и механизм «Китай – Центральная Азия», поддерживают тесные контакты по вопросам сокращения бедности и развивают гибкие и многообразные формы практического взаимодействия. Китайские руководители неоднократно подчеркивали, что Китай стремится делиться опытом по сокращению бедности с государствами Центральной Азии. В сентябре 2021 года китайская сторона объявила о предоставлении странам – членам ШОС в течение трех лет тысячи квот на обучение навыкам борьбы с бедностью.

В мае текущего года в городе Сиане успешно прошел Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию, который стал эффективной платформой для обмена опытом и заимствования практик по этому направлению и продвижения устойчивого развития. В июле в Синьцзяне был официально учрежден Китайско-центральноазиатский центр сотрудничества по сокращению бедности, торжественное открытие которого состоялось на втором саммите «Китай – Центральная Азия» и ознаменовало новый этап взаимодействия Китая со странами Центральной Азии в этой сфере.

Китаю и Казахстану следует и далее углублять сотрудничество по сокращению бедности, выступая надежными партнерами на пути модернизации. Искоренение абсолютной бедности не означает завершение работы по ее снижению. Полное ее устранение и достижение всеобщего благосостояния остаются ключевыми целями, к которым Коммунистическая партия Китая стремится вместе с народом страны. В октябре текущего года состоялся 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором было проведено системное планирование и определены стратегические направления социально-экономического развития Китая на ближайшие пять лет. В период реализации 15-й пятилетней программы Китай намерен продолжать укреплять и расширять результаты борьбы с бедностью, всесторонне способствовать возрождению сельских местностей и стимулировать продвижение к китайской модернизации.

Китай и Казахстан являются вечными всесторонними стратегическими партнерами и попутчиками на пути модернизации. Совместное высококачественное строительство инициативы «Один пояс, один путь», а также взаимовыгодное сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики постоянно создают новый импульс для экономического развития двух стран. Смот­ря в будущее, китайская сторона готова использовать разработку и реализацию 15-й пятилетней программы как важную возможность для укрепления согласования политики развития с Казахстаном, углубления обмена опытом и реализации совместных проектов по сокращению бедности, а также стремиться к единому будущему в духе вечной дружбы, глубокого взаимодоверия и солидарности, развития и процветания.