В ходе масштабной уборки также будет проходить посадка деревьев в шести районах столицы

В масштабной экологической акции «Таза Қазақстан». Астана – образец чистоты и порядка» в эти выходные, 11 октября, в столице пройдет общегородской субботник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В рамках субботника планируется очистка территории города от мусора, уборка парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. Также будет проходить посадка деревьев в шести районах столицы.

«Акимат призывает все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан присоединиться к экоакции и выйти на уборку. Напомним, основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города», – говорится в тексте обращения городской администрации.

Экоакция начинается с 10 часов.