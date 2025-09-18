Общегородской субботник пройдет в Астане

Столица,Таза Казахстан
Категория логотип
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

Экоакция начинается с 10.00 часов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) в эти выходные, 20 сентября в столице пройдет общегородской субботник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В рамках субботника планируется очистка территории города от мусора, уборка парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

В ходе масштабной уборки также будет проходить посадка деревьев в шести районах столицы. В акимате призывают все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан присоединиться к экоакции и выйти на уборку.

Напомним, основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города. Экоакция начинается с 10.00 часов.

#Астана #акимат #субботник #экоакция

