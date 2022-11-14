Общемедальный зачет за нами

Казахстанские боксеры завоевали шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград на завершившемся чемпионате Азии в иорданском Аммане.

Суммарно женская и мужские сборные взяли на континентальном первенстве 21 медаль. На втором месте с 13 медалями расположился Узбекистан – 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. А замкнула тройку сильнейших Индия с 12 медалями – 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Вместе с тем, если разобраться, то наши мастера перчатки должны были выступить гораздо лучше. Ведь от Казахстана в финале выступали четыре девушки и сразу девять (!) файтеров, входящих в мужскую сборную. И если представительницы прекрасного пола взяли три «золота» – Алуа Балкибекова (в весе до 48 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг), то вот джигиты, повторив их результат по чемпионским титулам, тем не менее в шести финальных поединках уступили...

Но вернемся к девушкам. Помимо трех первых мест, серебряным призером турнира стала Гульсая Ержан (в весе до 81 кг), а с «бронзой» выступление на континентальном первенстве закончили Назым Кызайбай (до 50 кг), Жазира Оракбаева (до 52 кг), Мадина Нуршаева (до 66 кг), Дарига Шакимова (до 70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг). Кстати, здесь первое мес­то с четырьмя золотыми, одной серебряной и шестью бронзовыми наградами взяли спортсменки из Индии, эта страна примет следующий женский чемпионат мира.

А теперь о наших боксерах. Победителями турнира стали только трое: Санжар Ташкенбай (в весе до 48 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг). А вот остальные свои финалы проиграли, причем в основном нашим принципиальным друзьям-соперникам из Узбекистана, у которых в финале выступали семь боксеров, и пять из них стали чемпионами.

Серебряных наград у нас удостоились Сакен Бибосынов (до 51 кг), Сабырхан Махмуд (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Нурканат Райыс (до 75 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг). Обладателями бронзовых наград стали Нурбек Оралбай (до 80 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг) и Саматали Тольтаев (до 60 кг).

Таким образом, в медальном зачете у мужчин команда Казахстана заняла второе место с тремя золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми наградами. Лидером турнира стала сборная Узбекистана – пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Тройку лучших команд замкнула Иордания – две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.