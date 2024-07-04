Общенациональная акция «Таза Қазақстан» продолжается в Алматинской области

Таза Казахстан
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Айман Аманжолова
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В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» жители Алматинской области принимают активное участие в благоустройстве родного края

Фото: gov.kz

На сегодняшних экологических мероприятиях собрались сотни жителей Алматинской области, среди которых присутствовали представители местных исполнительных органов, общественных организации, активисты и волонтеры.

Главная цель акции - сделать наш общий дом чистым и красивым, уделить особое внимание экологическим вопросам и защитить окружающую среду.

В Жамбылском районе в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» с участием молодежи, работников предприятий и жителей района были проведены работы по очистке берегов реки Каргалы, очищена территория от мусора. В данном мероприятии приняли участие сотни жителей, которые внесли свой вклад в очистку берегов рек.

С начала 2024 года в рамках акции «Таза Қазақстан» с участием более 7 тыс. человек, 369 предприятий, организаций и учреждений были очищены 100 дворов, 65 многоэтажных жилых домов, 44 частных домов, 14 парков и площадей, 7 памятников исторической культуры, 211 социальных объектов, 8 объектов промышленности и бизнеса, 155 квадратных метров вдоль берега реки и 121 метра арыка. 9 грузовыми транспортными средствами вывезено 15 тонн твердых бытовых отходов.

В вышеупомянутом районе 29 июня с участием 1569 человек, 64 предприятий, организаций и учреждений было очищено 11 дворов, 9 многоэтажных жилых домов, 3 парка и площади, 4 памятников исторической культуры, 65 социальных объектов, 5 объектов промышленности и бизнеса, 35 квадратных метров набережной реки и 27 метров арыка, 9 грузовыми транспортными средствами вывезено 3 тонны твердых бытовых отходов.

Жители сельского округа Нарынкол, Райымбексого района вышли на субботник по очистке русла реки Байынкол. В экологическом мероприятии приняли участие более 50 человек, в уборке было задействовано: 1 самосвал, 1 трактор. Очистка русла реки является важным мероприятием по уходу и бережному отношению к участку водных ресурсов.

В Райымбекском районе с начала года в рамках акции «Таза Қазақстан» с участием 24000 человек, предприятий, организаций и учреждений очищено 467 дворов, 1000 частных домов, 11 парков и площадей, 42 памятников исторической культуры, объектов бизнеса, 28700 квадратных метров набережной реки и арыка, 185 грузовыми транспортными средствами вывезено 310 тонн твердых бытовых отходов.

По завершению акции участниками был организован флешмоб на свежем воздухе, который включал состязания трех команд в разных тематиках. В этих мероприятиях приняли участие более 150 человек. По итогам участникам были вручены символические призы. В этих регионах также прошел челлендж под названием «Тазалықты сақтайық»  с целью повышения экологической осведомленности и поддержания чистоты в общественных местах.

Стоит отметить, что в республиканской акции «Таза Қазақстан» в настоящее время задействованы государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов. Всего по области приняли участие 450 тысяч человек, очищено более 850 памятников и музеев, вывезено 19 506 тонн мусора, высажено более 45 тысяч деревьев и кустарников, привлечено 2 304 единицы специализированной техники. С участием 340 тысяч учащихся области была организована акция «Посади свое дерево».

#Алматы #молодежь #субботник #ТазаҚазақстан

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