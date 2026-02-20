Общенациональная коалиция: Новая Конституция станет основой справедливого и устойчивого развития Казахстана

122
Дана Аменова
специальный корреспондент

Члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» обсудили с жителями Костанайской области ключевые особенности новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz 

фото предоставлено организаторами

Во встречах, прошедших на различных площадках, приняли участие представители интеллигенции и этнокультурных объединений, трудовые коллективы, предприниматели и молодежь.

Вначале представители коалиции встретились в городе Костанай с представителями общественных организаций, гражданского общества и женщинами-предпринимателями. В мероприятии приняли участие порядка 200 человек. В ходе открытого и содержательного диалога участники поделились своими мнениями и задали волнующие их вопросы. Обсуждались значение Основного Закона для будущего страны, преемственность исторических традиций, консолидация общества и роль духовных ценностей в развитии государства.

Депутат Мажилиса, член Общенациональной коалиции Екатерина Смышляева отметила, что в новой Конституции отражен культурный код тысячелетней истории Великой степи. По ее словам, нормы о ценности образования, науки и инноваций защищают эти сферы от необоснованного сокращения бюджетного финансирования.

«Новая Конституция формирует прочную правовую основу Справедливого Казахстана. Она направлена на укрепление верховенства закона, обеспечение социальной справедливости и создание условий для реализации потенциала каждого гражданина и его вклада в развитие страны», – подчеркнула депутат.

В ходе обсуждения президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила, что конституционные реформы укрепят взаимное доверие между государством и обществом, повысят доверие граждан к государственным институтам и расширят участие гражданского общества в принятии важных решений.

Далее работа Общенациональной коалиции продолжилась в селе Боровское. Члены коалиции встретились с жителями и рядом трудовых коллективов, подробно разъяснив содержание новой Конституции. Во встрече приняли участие около 300 человек.

В своем выступлении депутат Мажилиса, член коалиции Еркин Абил особо подчеркнул историческое значение предстоящего референдума. По его словам, эта политическая кампания является ответственным этапом, определяющим новый этап развития страны. Через референдум граждане напрямую участвуют в определении будущего курса государства и в укреплении принципов общественного согласия и справедливости.

Депутат Мажилиса, член коалиции Айдарбек Ходжаназаров отметил, что отражение в преамбуле преемственности тысячелетней истории Великой степи определяет уникальность государства и задает ориентиры его развития. Он подчеркнул, что судьба любого сильного государства определяется его законами, исторической преемственностью и высоким духом народа.

Затем члены коалиции встретились с жителями в районном доме культуры села Аулиеколь. В ходе встречи были представлены основные новеллы проекта. Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев обратил внимание на расширение гарантий прав человека и усиление социальной защищенности граждан.

Кроме того, представители коалиции провели ряд встреч с трудовыми коллективами в городах Лисаковск и Тобыл, а также в Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области.

В ходе обсуждений граждане отмечали, что новая Конституция отвечает общественному запросу, укрепляет правовую основу государства и открывает новые возможности для самореализации граждан. Участники мероприятий выразили готовность прийти 15 марта на референдум и поддержать новую Конституцию, направленную на построение Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

Напомним, Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» была создана 12 февраля. В ее состав вошли 5 политических партий и около 300 общественных организаций, объединяющих порядка 5 миллионов казахстанцев.

#Костанайская область #реформа #конституция #коалиция

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Дети белой птицы
Нейросеть выводит команды на поле
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
А надо ли так?
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

В Жамбылской области обсудили роль конституционной реформы …
В Президентском центре обсудили конституционные перспектив…
Казахстанский режиссер: Каждая норма Основного закона — это…
Преподаватели и студенты крупнейшего вуза страны выразили п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]