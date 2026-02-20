фото предоставлено организаторами

Во встречах, прошедших на различных площадках, приняли участие представители интеллигенции и этнокультурных объединений, трудовые коллективы, предприниматели и молодежь.

Вначале представители коалиции встретились в городе Костанай с представителями общественных организаций, гражданского общества и женщинами-предпринимателями. В мероприятии приняли участие порядка 200 человек. В ходе открытого и содержательного диалога участники поделились своими мнениями и задали волнующие их вопросы. Обсуждались значение Основного Закона для будущего страны, преемственность исторических традиций, консолидация общества и роль духовных ценностей в развитии государства.

Депутат Мажилиса, член Общенациональной коалиции Екатерина Смышляева отметила, что в новой Конституции отражен культурный код тысячелетней истории Великой степи. По ее словам, нормы о ценности образования, науки и инноваций защищают эти сферы от необоснованного сокращения бюджетного финансирования.

«Новая Конституция формирует прочную правовую основу Справедливого Казахстана. Она направлена на укрепление верховенства закона, обеспечение социальной справедливости и создание условий для реализации потенциала каждого гражданина и его вклада в развитие страны», – подчеркнула депутат.

В ходе обсуждения президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила, что конституционные реформы укрепят взаимное доверие между государством и обществом, повысят доверие граждан к государственным институтам и расширят участие гражданского общества в принятии важных решений.

Далее работа Общенациональной коалиции продолжилась в селе Боровское. Члены коалиции встретились с жителями и рядом трудовых коллективов, подробно разъяснив содержание новой Конституции. Во встрече приняли участие около 300 человек.

В своем выступлении депутат Мажилиса, член коалиции Еркин Абил особо подчеркнул историческое значение предстоящего референдума. По его словам, эта политическая кампания является ответственным этапом, определяющим новый этап развития страны. Через референдум граждане напрямую участвуют в определении будущего курса государства и в укреплении принципов общественного согласия и справедливости.

Депутат Мажилиса, член коалиции Айдарбек Ходжаназаров отметил, что отражение в преамбуле преемственности тысячелетней истории Великой степи определяет уникальность государства и задает ориентиры его развития. Он подчеркнул, что судьба любого сильного государства определяется его законами, исторической преемственностью и высоким духом народа.

Затем члены коалиции встретились с жителями в районном доме культуры села Аулиеколь. В ходе встречи были представлены основные новеллы проекта. Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев обратил внимание на расширение гарантий прав человека и усиление социальной защищенности граждан.

Кроме того, представители коалиции провели ряд встреч с трудовыми коллективами в городах Лисаковск и Тобыл, а также в Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области.

В ходе обсуждений граждане отмечали, что новая Конституция отвечает общественному запросу, укрепляет правовую основу государства и открывает новые возможности для самореализации граждан. Участники мероприятий выразили готовность прийти 15 марта на референдум и поддержать новую Конституцию, направленную на построение Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

Напомним, Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» была создана 12 февраля. В ее состав вошли 5 политических партий и около 300 общественных организаций, объединяющих порядка 5 миллионов казахстанцев.