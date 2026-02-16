Члены Общенациональной Коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приехали в Жамбылский регион, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/referendum2026kz

В областном центре в историко-культурном комплексе «Көне Тараз» состоялась встреча с общественностью области. На мероприятии собрались порядка 500 человек. Среди них – депутаты маслихатов, ветераны, представители творческой интеллигенции, НПО и этнокультурных объединений, работники предприятий региона, организаций медицины, образования.

По итогам встречи представители общественности Жамбылской области заявили, что новая Конституция полностью отвечает запросам общества и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Независимого Казахстана. Поэтому они полностью поддерживают проект нового Основного закона. 15 марта жители региона придут на избирательные участки и сделают свой выбор – за новую Конституцию, а значит за Сильный, Справедливый и Прогрессивный Казахстан.