В Астане состоялось заседание Координационного центра общественных советов при Министерстве культуры и информации, сообщает Kazpravda.kz
В работе приняли участие представители Координационного центра, председатели общественных советов республиканского и регионального уровней, а также представители уполномоченных государственных органов.
"В ходе заседания обсужден проект новой Конституции. Отдельное внимание уделено вопросам расширения гражданского участия в формировании государственной политики. Участники выразили поддержку проекту Основного закона и рассмотрели меры по усилению роли институтов гражданского общества в системе государственного управления, а также повышению эффективности деятельности общественных советов", - говорится в сообщении Минкультуры.