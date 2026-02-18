Общественные советы поддержали проект новой Конституции

Конституционная реформа
45

В Астане состоялось заседание Координационного центра общественных советов при Министерстве культуры и информации, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Минкультуры

В работе приняли участие представители Координационного центра, председатели общественных советов республиканского и регионального уровней, а также представители уполномоченных государственных органов.

"В ходе заседания обсужден проект новой Конституции. Отдельное внимание уделено вопросам расширения гражданского участия в формировании государственной политики. Участники выразили поддержку проекту Основного закона и рассмотрели меры по усилению роли институтов гражданского общества в системе государственного управления, а также повышению эффективности деятельности общественных советов", - говорится в сообщении Минкультуры.

#реформа #конституция #МКИ РК

