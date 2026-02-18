В Астане состоялось заседание Координационного центра общественных советов при Министерстве культуры и информации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

В работе приняли участие представители Координационного центра, председатели общественных советов республиканского и регионального уровней, а также представители уполномоченных государственных органов.