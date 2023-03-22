Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно

Столичные власти сообщили, что в священный месяц в городе организованы бесплатные маршруты, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Для удобства горожан маршруты будут курсировать после окончания тарауих намаза с мечетей города по нескольким направлениям.
В том числе - направления маршрутов от главной республиканской мечети:
- микрорайон Целинный;
- гребной канал;
- проспект Республики.
Направления маршрутов от мечети «Хазрет Султан»:
- супермаркет «Спутник»;
- ЖД вокзал;
- ЖМ «Коктал-1,2».
Направления маршрутов от мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»:
- ЖМ «Коктал-1,2»;
- ЖД вокзал;
- Мед. колледж.
Направления маршрутов от мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:
- ЖМ «Коктал-1,2»;
- ЖМ «Кирпичный».
Направления маршрутов от мечети «Рақымқызы Райса ана»:
- ТЦ «Рахмет».
Со схемой движения специальных маршрутов можно ознакомиться на картинке.