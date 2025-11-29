Общие страницы истории

Литература
9
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В Астане прошла презентация иллюстрированной хронологии истории отношений Казахстана и России, выпущенной Россотрудничеством.

фото предоставлено Русским домом

Как отметил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Станислав Наумов (он также вошел в группу экс­пертов по оценке представленной книги), у России и народов Центральной Азии общее историческое и культурное наследие. И это не просто страницы прошлого, это живой фундамент, на котором выстраиваются отношения сегодня в самых разных сферах: от политики и экономики до безопасности.

– Представленная книга «Россия и Центральная Азия: история и культура» позволяет в понятной каждому человеку форме зафиксировать наше общее наследие и передать его следующим поколениям. Благодаря таким проектам молодые люди смогут лучше понять глубину и многогранность наших отношений. Новое поколение, знающее общую историю и уважающее культуру друг друга, – лучшая гарантия прочного стратегичес­кого партнерства. Россия высоко ценит вклад стран Центральной Азии в общую культурную и интеллектуальную сокровищницу, наши многовековые отношения – наглядный пример позитивного диалога цивилизаций. Диалога, основанного на взаимном уважении, суверенитете и совпадающих интересах в обеспечении стабильности и процветания всего нашего общего региона, – отметил эксперт.

Книга «Россия и Центральная Азия: история и культура» стала первой в серии проектов Россотрудничества, приуроченных к отмечаемому в 2025 году 100-летию народной дипломатии. Ее содержание подано в уникальном формате: наглядной иллюст­рированной «лентой времени», состоящей из изображений с краткими аннотациями. Тираж издания, переданный в русские дома в Казахстане и в страны региона, будет использоваться в рамках просветительских мероприятий.

Продолжением мероприятия стала интеллектуальная игра под названием «Сквозь века: Россия и Центральная Азия в диалоге цивилизаций». В ходе викторины ее участники – старшеклассники Астаны – не только смогли проверить свои знания, но и узнали много нового. Вопросы, связанные с Казахстаном и Цент­ральной Азией, охватывали самые разные области знаний: историю, географию, культуру и искусство, традиции и современную жизнь региона.

#Астана #РФ #РК #презентация #хронология истории отношений

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Кубок мира-2026 от World Boxing
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Новый центр мировой металлургии
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Метростроевцы ускоряют темп
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Звучали стихи о родной земле
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
В литературном клубе "Алқа" обсудили влияние ИИ на литерату…
В Москве издан роман казахстанского писателя Искандера Дана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]