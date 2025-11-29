Как отметил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Станислав Наумов (он также вошел в группу экс­пертов по оценке представленной книги), у России и народов Центральной Азии общее историческое и культурное наследие. И это не просто страницы прошлого, это живой фундамент, на котором выстраиваются отношения сегодня в самых разных сферах: от политики и экономики до безопасности.

– Представленная книга «Россия и Центральная Азия: история и культура» позволяет в понятной каждому человеку форме зафиксировать наше общее наследие и передать его следующим поколениям. Благодаря таким проектам молодые люди смогут лучше понять глубину и многогранность наших отношений. Новое поколение, знающее общую историю и уважающее культуру друг друга, – лучшая гарантия прочного стратегичес­кого партнерства. Россия высоко ценит вклад стран Центральной Азии в общую культурную и интеллектуальную сокровищницу, наши многовековые отношения – наглядный пример позитивного диалога цивилизаций. Диалога, основанного на взаимном уважении, суверенитете и совпадающих интересах в обеспечении стабильности и процветания всего нашего общего региона, – отметил эксперт.

Книга «Россия и Центральная Азия: история и культура» стала первой в серии проектов Россотрудничества, приуроченных к отмечаемому в 2025 году 100-летию народной дипломатии. Ее содержание подано в уникальном формате: наглядной иллюст­рированной «лентой времени», состоящей из изображений с краткими аннотациями. Тираж издания, переданный в русские дома в Казахстане и в страны региона, будет использоваться в рамках просветительских мероприятий.

Продолжением мероприятия стала интеллектуальная игра под названием «Сквозь века: Россия и Центральная Азия в диалоге цивилизаций». В ходе викторины ее участники – старшеклассники Астаны – не только смогли проверить свои знания, но и узнали много нового. Вопросы, связанные с Казахстаном и Цент­ральной Азией, охватывали самые разные области знаний: историю, географию, культуру и искусство, традиции и современную жизнь региона.