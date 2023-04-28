Общие ценности

Общество
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Никита Шаталов, депутат Мажилиса, политолог

Все реформы и выступления Президента преследуют одну цель – повышение устойчивости нашего государства и общества.

Фото: kt.kz

Мы идем на изменение политической системы и структуры экономики, несмотря на серьезные геополитические сдвиги, чтобы быстрее адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации. Другое важное направление, о котором Глава государства говорил на сессии АНК, – это укрепление гражданской идентичности, что непросто в условиях информацион­ных войн, которые беспокоят и наше общество.

В своем выступлении Президент обозначил направления, которые позволят сделать казахстанскую идентичность еще крепче.

Первое – ориентация только на наши национальные интересы вне зависимости от того, что происходит вокруг нас.

Второе – недопустимость внут­ренних провокаций и дискриминации, четкое понимание ответственности за слова и действия, границ собственной и чужой свободы.

Третье – государственный язык как инструмент объединения казахстанцев и повышения доверия друг к другу. Здесь важно отметить, что использование казахского языка будет нарастать благодаря демографии. Это глубинный социальный тренд, и билингвальность вскоре станет нормой для абсолютного большинства наших граждан.

Четвертое – активное участие АНК в местном самоуправлении и решении вопроса с компактным проживанием различных этнических групп, особенно в сельской местности. Это общий тренд, связанный с децентрализацией управления на всех уровнях и повышением разнообразия и представительства интересов.

Отдельно хочется сказать, несмот­ря на то что институт ассамблеи несколько раз пытались «списать» в публичном поле, он сохраняет свою устойчивость и востребованность. Это подчеркнул и Глава государства. АНК – это как раз точка роста казахстанской идентичности и площадка, которая позволяет нивелировать социальные риски, искать консенсус по различным вопросам и продвигать наши общие ценности.

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