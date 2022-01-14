Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в некоторых городах и областях страны.

В распространенном вчера сообщении от КНБ было отмечено, что обстановка стабилизирована на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. В связи c этим здесь отменили критический «красный» уровень террористичес­кой опасности.

При этом в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно, антитеррорис­тическая операция в указанных регионах продолжена.

Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения «Арлан» МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в Алматинской области. В результате задержаны 8 человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкоргана и 8 (в том числе 4 гражданина Центрально-Азиатских респуб­лик) возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в Алматы. Задержанные переданы в подразделения полиции.

Тем временем в Туркестанской области в авиационном пунк­те пропуска «Шымкент» при оформлении рейса сообщением Туркестан – Стамбул выявлен гражданин РК, который был участником митингов в Кызыл­орде и распространял через мессенджеры социальных сетей информацию о призыве граждан для участия в беспорядках. А в Костанайской области в пунк­те пропуска «Убаган» в рамках фильтрационных мероприятий задержан житель Тараза 1986 г. р. В ходе проверочных мероприятий в его мобильном телефоне обнаружена его же фотография в спецобмундировании силовых структур с датой ее создания 5 января этого года.

Между тем Комитетом национальной безопасности продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Масимова К. К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.

По подозрению в совершении указанных преступлений помимо К. Масимова задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. Расследование продолжается.