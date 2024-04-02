Обстановка стабильно сложная – МЧС о ситуации с паводком

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков доложил о ситуации с паводком.

«Министерством продолжается координация действий по ликвидации последствий паводка. С первых часов задействованы силы и средства подразделений МЧС, акиматов, министерства обороны, внутренних дел, Нацгвардии, КНБ РК. Реагирование осуществляется оперативно, взаимодействие слаженно. Паводковая обстановка стабильно сложная: в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны идет интенсивное повышение уровня рек», - сказал Сыздыков на заседании правительства.