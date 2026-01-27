Обсуждены ключевые направления развития государственной службы

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай провел встречу с сотрудниками центральных государственных органов, посвященную обсуждению ключевых направлений развития государственной службы и приоритетных задач на предстоящий период.

фото Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы

В ходе встречи с сотрудниками министерств транспорта, промышленности и строительства рассмотрены вопросы модернизации организационной культуры в государственном секторе с учетом ориентиров, обозначенных Главой государства на V заседании Национального курултая. Указанные изменения направлены на повышение эффективности государственного аппарата и укрепление доверия общества.

Председатель Агентства подчеркнул, что совершенствование системы государственного управления, формирование ориентированного на человека сервисного государственного аппарата, а также повышение качества государственных услуг являются ключевыми приоритетами Агентства. Также было отмечено, что внедрение принципов «Закон и порядок», «Слышащее государство» и ценностного ориентира «Адал азамат» определено в качестве институциональной основы формирования Справедливого Казахстана.

В рамках встречи были представлены меры по внедрению гибридной модели государственной службы, предусматривающей сочетание карьерных и контрактных механизмов, привлечению профессиональных кадров из частного и квазигосударственного секторов, а также по усилению прозрачности и меритократии посредством цифровой системы отбора «Е-қызмет».

Подводя итоги встречи, Дархан Жазықбай подчеркнул, что государственный служащий должен быть профессиональной и ответственной личностью, пользующейся доверием общества, и призвал к активному участию в формировании справедливой и ориентированной на человека модели государственной службы.

 

