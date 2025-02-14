Обвинение требует шесть лет колонии для Блиновской

Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023-го за неуплату налогов почти на 1 млрд руб., ее задолженность снизилась до 587 млн руб.

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Тем не менее, обвинение запросило для «королевы марафонов» реальный срок и конфискацию имущества ее семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Прокурор просит вынести Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, приговор в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима, сообщил надзорный орган.

Также ей просят назначить штраф 1,5 млн руб. и лишить права заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Кроме того, сторона обвинения просит конфисковать имущество Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского: деньги, «более 50 земельных участков, здания и помещения, машино-места, автомобили «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус». На собственность супругов был наложен арест.

Блиновская обвиняется по трем статьям УК: ч. 2 ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, два эпизода).

Блогера задержали в апреле 2023-го, первоначально сообщалось, что ее долг перед ФНС составляет 918 млн руб. (с учетом пени и штрафов общая задолженность составляла 1,4 млрд руб.), 13 февраля стало известно, что исковая сумма снизилась до 587 млн руб., так как Блиновская частично погасила долги. В ноябре прошлого года ее адвокат Иван Морозов сообщал, что она планировала продать дом за 600 млн руб., чтобы выплатить часть задолженности.

После задержания Блиновскую отправили под домашний арест, но в январе 2024-го в связи с нарушениями его условий меру пресечения сменили на нахождение в СИЗО. В ноябре прошлого года по решению суда блогер была признана банкротом.

Блиновская в январе признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Блогер подчеркнула, что ей не было известно о дроблении бизнеса, из-за которого образовался долг перед налоговой. Блиновская платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, что предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а получала гораздо больше.

Как было установлено в различных инстанциях арбитражного суда, схема Блиновских заключалась в регистрации новых участников по реализации их интеллектуальных продуктов при достижении супругами и каждым последующим участником схемы предельных показателей для применения дробления бизнеса. Все участники схемы, оплачивающие счета семьи блогера по указанию Блиновской, осуществляли реализацию интеллектуальной деятельности Блиновских. При этом деньги, поступающие на расчетные счета участников схемы, расходовались в интересах Блиновских, а также в целях ведения бизнеса всех участников схемы (реклама, разработка сайтов и приложений, совместные корпоративные мероприятия).

Вместе с ней по делу проходил и ее муж.