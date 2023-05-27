Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание

Сельскую учительницу избивал муж – директор школы в ЗКО, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой ГОРОД ".

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Директору школы Шынгырлауского района, которого жена обвинила в избиении, вынесли защитное предписание. По факту избиения полиция назначила экспертизу.

"Вынесено защитное предписание в отношении супруга согласно поданного заявления. Проводится разбирательство по материалу для установления объективных обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Ранее учительница из Шынгырлауского района обратилась с заявлением в полицию. Девушка, беременная третьи ребёнком, заявила, что муж её систематически избивал. По её словам, супруг работает директором в той же школе, где и она.

Последний инцидент произошёл 21 мая. В этот раз он избил жену на глазах у односельчан и даже школьников. В управлении образования обещают провести служебное расследование.