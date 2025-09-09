Обвиняемый признался, что совершил преступление по заказу Пи Дидди, тот обещал за убийство рэпера, а также основателя музыкального лейбла Death Row Records $1 млн

Дуэйн Кефф Ди Дэвис (в центре) Фото: John Locher / Getty Images

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), был заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера, бывшего члена преступной банды «Крипс» Дуэйна Дэвиса (Кефф Ди), передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе представителей двух калифорнийских банд Шакур ударил соперника Орландо Андерсона кулаком. После инцидента тот не обратился в полицию, а рассказал о произошедшем своему дяде — Дуэйну Дэвису (Кефф Ди). Последний хотел помочь племяннику отомстить. Однако в отчете полиции, в котором подробно описано секретное интервью Дэвиса, сказано, что у обвиняемого помимо мести была еще одна причина, по которой он преследовал Шакура, а также Найта — рэпер Комбс назначил награду в $1 млн за их убийство.

Шакура застрелили спустя несколько часов из проезжающего мимо автомобиля. Он скончался спустя несколько дней. Найт был ранен в голову и выжил.

Еще два обвинения в причастности Комбса к смерти Шакура всплыли в документах, поданных в рамках серии гражданских исков против него. Как утверждает газета, рэпер хвастался заказом убийства и тем, что он, возможно, заплатил за арендованный Cadillac, из которого стреляли.

Комбсу не предъявили никаких обвинений в связи со смертью Шакура, и он неоднократно отрицал свою причастность. Представитель столичного полицейского управления Лас-Вегаса сообщил изданию, что Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура.

Американского рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса (P. Diddy) арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре и содействии проституции. В середине 2025 года его оправдали по большинству самых тяжких обвинений.

В 2018 году Дэвис дал интервью для документального фильма Death Row Chronicles от Netflix, в котором рассказал, что в момент убийства находился в машине, из которой стреляли в Тупака. Тогда же он раскрыл личности трех человек, которые были с ним в автомобиле: Терренс Браун за рулем, Деандре Смит слева сзади и племянник Дэвиса Орландо Андерсон справа на заднем сиденье, за своим дядей. Дэвис заявил, что стрелял один из сидевших сзади, но кто именно, сообщать отказался, сославшись на «кодекс улиц».

После выхода интервью Дэвиса полиция возобновила расследование убийства Тупака Шакура. В июле 2023 года, спустя 27 лет после убийства рэпера, в доме, расположенном в пригороде Лас-Вегаса, был проведен обыск по этому делу. Дэвиса задержали в сентябре того же года, позднее ему предъявили обвинение в убийстве Шакура.

Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца. За неделю до этого (в ночь на 7 сентября) он ехал в ночной клуб после того, как посетил боксерский поединок с участием Майка Тайсона. Автомобиль, в котором находился музыкант, обстреляли. Хип-хоп-исполнитель был тяжело ранен. Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому.

За свою недолгую карьеру Шакур успел выпустить пять студийных альбомов и продал более 75 млн пластинок по всему миру. В 2005 году MTV включило альбом The Don Killuminati: The 7 Day Theory в список величайших хип-хоп-альбомов за всю историю. Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжелой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и других социальных проблемах.