Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»

На звание первой красавицы в Таиланде претендовали конкурсантки из 120 стран мира

Победительницей международного конкурса красоты Miss Universe («Мисс Вселенная») стала Фатима Бош из Мексики, сообщает Kazpravda.kz 

На официальной странице в Instagram опубликовано видео, запечатлевшее момент вручения короны. В комментариях пользователи активно поздравляют обладательницу почетного титула и всячески выражают восхищения грацией и изяществом девушки.

Церемониальная передача короны от прошлогодней победительницы, Виктории Кьер Тейлвиг из Дании, подчеркнула значимость момента.  

Список вице-мисс 2025 года распределился следующим образом:

Первая вице-мисс — Правинар Сингх (Таиланд)

Вторая вице-мисс — Стефани Абасали (Венесуэла)

Третья вице-мисс — Ахтиса Манало (Филиппины)

Четвертая вице-мисс — Оливия Ясе (Кот-д’Ивуар)

В Бангкоке Казахстан представила 20-летняя модель Дана Алмасова из Костаная.

