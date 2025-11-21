На звание первой красавицы в Таиланде претендовали конкурсантки из 120 стран мира
Победительницей международного конкурса красоты Miss Universe («Мисс Вселенная») стала Фатима Бош из Мексики, сообщает Kazpravda.kz
На официальной странице в Instagram опубликовано видео, запечатлевшее момент вручения короны. В комментариях пользователи активно поздравляют обладательницу почетного титула и всячески выражают восхищения грацией и изяществом девушки.
Церемониальная передача короны от прошлогодней победительницы, Виктории Кьер Тейлвиг из Дании, подчеркнула значимость момента.
Список вице-мисс 2025 года распределился следующим образом:
Первая вице-мисс — Правинар Сингх (Таиланд)
Вторая вице-мисс — Стефани Абасали (Венесуэла)
Третья вице-мисс — Ахтиса Манало (Филиппины)
Четвертая вице-мисс — Оливия Ясе (Кот-д’Ивуар)
В Бангкоке Казахстан представила 20-летняя модель Дана Алмасова из Костаная.