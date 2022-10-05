Фото: ЕРА/ТАСС
В мире
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике за 2022 год французу Алену Аспе, американцу Джону Ф. Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Нобелевская премия в этом году присуждена за "эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации".

Денежная часть премии в размере 10 миллионов шведских крон (почти 900 тысяч долларов США) будет вручена 10 декабря. Деньги выплачиваются из фонда, созданного по завещанию, которое оставил создатель премии, шведский изобретатель Альфред Нобель, умерший в 1895 году.

Ранее лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине стал шведский палеогенетик Сванте Пяэбо. Нобелевский комитет присудил ему награду за "его открытия, касающиеся геномов вымерших гомининов и эволюции человека".

Популярное

Все
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
Эвелина заряжает!
Новые контуры социальной политики: путь Казахстана и опыт Европы
Не надо быть равнодушным
Из сельской мастерской – на экспорт
До самого далекого села
Фанаты ждут красивой игры
С чего начинается дружба?
Вкладывать душу в работу
«Великий разделитель» или путь в лучшее будущее?
Не домами, а микрорайонами
Все звезды в Астане
Правила культурного поведения
Для комфортной и безопасной жизни
Давайте, дети, учиться!
В новой реальности
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Дело – в цвете
Как одно мгновение
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Пенсионная перезагрузка
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Смаилов и Бьерде обсудили проекты и планы Всемирного банка в Казахстане
Токаев выступил на форуме Digital Bridge – самое главное
Вывести из "тени" рынок арендного жилья требует депутат
Отмена смертной казни: история вопроса
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

В мире
Начато расследование смерти Бориса Моисеева
Происшествия , В мире
"Не готов убивать": российский рэпер Walkie покончил с собо…
В мире
Названо имя лауреата Нобелевской премии по медицине и физио…
Технологии , В мире
Сервис Google Translate отключили в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]