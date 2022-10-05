Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике за 2022 год французу Алену Аспе, американцу Джону Ф. Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Нобелевская премия в этом году присуждена за "эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации".

Денежная часть премии в размере 10 миллионов шведских крон (почти 900 тысяч долларов США) будет вручена 10 декабря. Деньги выплачиваются из фонда, созданного по завещанию, которое оставил создатель премии, шведский изобретатель Альфред Нобель, умерший в 1895 году.

Ранее лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине стал шведский палеогенетик Сванте Пяэбо. Нобелевский комитет присудил ему награду за "его открытия, касающиеся геномов вымерших гомининов и эволюции человека".