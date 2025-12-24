Глава государства подписал Указ «О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Специальная Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов в этом году присуждена:
Әлменбет Арману Ерланұлы – по номинации «Проза» за произведение «Тергеуші»;
Исжанову Саяну Кенжегалиевичу – по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Құмдағы хикая»;
Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы – по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Ақ киіз»;
Тілегенову Асылану Біржанұлы – по номинации «Детская литература» за сборник стихотворений «Жазда атамның ауылында...».