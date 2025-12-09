За номинантов и победителей «Глобуса» голосует около 400 журналистов из 95 стран мира

Фото: Earl Gibson III/Deadline via Getty Images

В Лос-Анджелесе огласили список номинантов 83-й премии «Золотой глобус». По количеству упоминаний лидируют «Битва за битвой» (9) и «Сентиментальная ценность» (8), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Film.ru

Церемония вручения пройдёт 11 января. На пост ведущей вернётся Никки Глейсер. Почётным «Золотым глобусом» наградят актрису Хелен Миррен.

• Лучший фильм — драма:

«Гамнет»

«Грешники»

«Простая случайность»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Франкенштейн»

• Лучший фильм — комедия/мюзикл:

«Битва за битвой»

«Бугония»

«Голубая луна»

«Новая волна»

«Марти Великолепный»

«Метод исключения»

• Лучшая режиссура:

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»

Гильермо дель Торо — «Франкенштейн»

Райан Куглер — «Грешники»

Джафар Панахи — «Простая случайность»

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Хлоя Чжао — «Гамнет»

• Лучшая актриса — драма:

Джесси Бакли — «Гамнет»

Ева Виктор — «Прости, детка»

Дженнифер Лоуренс — «Умри, моя любовь»

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»

Джулия Робертс — «После охоты»

Тесса Томпсон — «Гедда»

• Лучший актёр — драма:

Оскар Айзек — «Франкенштейн»

Дуэйн Джонсон — «Крушащая машина»

Майкл Б. Джордан — «Грешники»

Вагнер Моура — «Секретный агент»

Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин: Избавь меня от небытия»

Джоэл Эдгертон — «Сны поездов»

• Лучшая актриса — комедия/мюзикл:

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Чейз Инфинити — «Битва за битвой»

Аманда Сайфред — «Завет Анны Ли»

Эмма Стоун — «Бугония»

Кейт Хадсон — «Песня звучит печально»

Синтия Эриво — «Злая: Навсегда»

• Лучший актёр — комедия/мюзикл:

Ли Бён-хон — «Метод исключения»

Леонардо ДиКаприо — «Битва за битвой»

Джордж Клуни — «Джей Келли»

Джесси Племонс — «Бугония»

Итан Хоук — «Голубая луна»

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»

• Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант — «Крушащая машина»

Ариана Гранде — «Злая: Навсегда»

Инга Ибсдоттер Лиллеос — «Сентиментальная ценность»

Эми Мэдиган — «Орудия»

Тейяна Тейлор — «Битва за битвой»

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»

• Лучший актёр второго плана:

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Пол Мескал — «Гамнет»

Шон Пенн — «Битва за битвой»

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Адам Сэндлер — «Джей Келли»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

• Лучший сценарий:

«Битва за битвой»

«Гамнет»

«Грешники»

«Марти Великолепный»

«Простая случайность»

«Сентиментальная ценность»

• Лучший международный фильм:

«Голос Хинд Раджаб» — Тунис

«Метод исключения» — Южная Корея

«Простая случайность» — Иран/Франция

«Секретный агент» — Бразилия

«Сентиментальная ценность» — Норвегия

«Сират» — Испания

• Лучший анимационный фильм:

«Арко»

«Зверополис 2»

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

«Кей-поп-охотницы на демонов»

«Маленькая Амели»

«Элио»

• Лучший саундтрек:

«Битва за битвой»

«Гамнет»

«Грешники»

«Сират»

«Франкенштейн»

«F1»

• Лучшая оригинальная песня:

"Dteam as One" — «Аватар: Пламя и пепел»

"Golden" — «Кей-поп-охотницы на демонов»

"I Lied to You" — «Грешники»

"The Girl in the Bubble" — «Злая: Навсегда»

"No Place Like Home" — «Злая: Навсегда»

"Train Dreams" — «Сны поездов»

• Лучшее кинематографическое и бокс-офисное достижение:

«Аватар: Пламя и пепел»

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

«Грешники»

«Зверополис 2»

«Злая: Навсегда»

«Кей-поп-охотницы на демонов»

«Орудия»

«F1»

• Лучший телесериал — драма:

«Дипломатка»

«Белый лотос»

«Больница Питт»

«Одна из многих»

«Медленные лошади»

«Разделение»

• Лучшая актриса в телесериале — драма:

Кэти Бэйтс — «Мэтлок»

Бритт Лауэр — «Разделение»

Кери Рассел — «Дипломатка»

Белла Рэмси — «Одни из нас»

Рэй Сихорн — «Одна из многих»

Хелен Миррен — «Гангстерленд»

• Лучший актёр в телесериале — драма:

Стерлинг К. Браун — «Рай»

Диего Луна — «Андор»

Гэри Олдман — «Медленные лошади»

Марк Руффало — «Задание»

Адам Скотт — «Разделение»

Ноа Уайли — «Больница Питт»

• Лучший телесериал — комедия/мюзикл:

«Киностудия»

«Медведь»

«Начальная школа «Эбботт»»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одно здании»

«Хитрости»

• Лучшая актриса в телесериале — комедия/мюзикл:

Кристен Белл — «Никто этого не хочет»

Селена Гомес — «Убийства в одном здании»

Наташа Лионн — «Покерфейс»

Дженна Ортега — «Уэнсдэй»

Джин Смарт — «Хитрости»

Айо Эдебири — «Медведь»

• Лучший актёр в телесериале — комедия/мюзикл:

Адам Броди — «Никто этого не хочет»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Глен Пауэлл — «Чед Пауэрс»

Сет Роген — «Киностудия»

Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

• Лучший мини-сериал/антология/телефильм:

«Во всём виновата она»

«Девушка моего сына»

«Чудовище внутри меня»

«Переходный возраст»

«Умираю, как хочу секса»

«Чёрное зеркало»

• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме:

Рашида Джонс — «Чёрное зеркало»

Аманда Сайфред — «Алая река»

Клэр Дэйнс — «Чудовище внутри меня»

Сара Снук — «Во всём виновата она»

Мишель Уильямс — «Умираю, как хочу секса»

Робин Райт — «Девушка моего сына»

• Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме:

Стивен Грэм — «Переходный возраст»

Пол Джаматти — «Чёрное зеркало»

Джуд Лоу — «Чёрный кролик»

Мэттью Риз — «Чудовище внутри меня»

Чарли Ханнэм — «Монстры: История Эда Гейна»

Джейкоб Элорди — «Узкая дорога на дальний север»

• Лучшая актриса второго плана на ТВ:

Эрин Доэрти — «Переходный возраст»

Паркер Поузи — «Белый лотос»

Кэрри Кун — «Белый лотос»

Эйми Лу Вуд — «Белый лотос»

Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»

Кэтрин О’Хара — «Киностудия»

• Лучший актёр второго плана на ТВ:

Оуэн Купер — «Переходный возраст»

Уолтон Гоггинс — «Белый лотос»

Джейсон Айзекс — «Белый лотос»

Билли Крудап — «Утреннее шоу»

Трэмелл Тиллман — «Разделение»

Эшли Уолтерс — «Переходный возраст»