За номинантов и победителей «Глобуса» голосует около 400 журналистов из 95 стран мира
В Лос-Анджелесе огласили список номинантов 83-й премии «Золотой глобус». По количеству упоминаний лидируют «Битва за битвой» (9) и «Сентиментальная ценность» (8), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Film.ru
Церемония вручения пройдёт 11 января. На пост ведущей вернётся Никки Глейсер. Почётным «Золотым глобусом» наградят актрису Хелен Миррен.
• Лучший фильм — драма:
«Гамнет»
«Грешники»
«Простая случайность»
«Секретный агент»
«Сентиментальная ценность»
«Франкенштейн»
• Лучший фильм — комедия/мюзикл:
«Битва за битвой»
«Бугония»
«Голубая луна»
«Новая волна»
«Марти Великолепный»
«Метод исключения»
• Лучшая режиссура:
Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
Гильермо дель Торо — «Франкенштейн»
Райан Куглер — «Грешники»
Джафар Панахи — «Простая случайность»
Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
Хлоя Чжао — «Гамнет»
• Лучшая актриса — драма:
Джесси Бакли — «Гамнет»
Ева Виктор — «Прости, детка»
Дженнифер Лоуренс — «Умри, моя любовь»
Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
Джулия Робертс — «После охоты»
Тесса Томпсон — «Гедда»
• Лучший актёр — драма:
Оскар Айзек — «Франкенштейн»
Дуэйн Джонсон — «Крушащая машина»
Майкл Б. Джордан — «Грешники»
Вагнер Моура — «Секретный агент»
Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Джоэл Эдгертон — «Сны поездов»
• Лучшая актриса — комедия/мюзикл:
Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Чейз Инфинити — «Битва за битвой»
Аманда Сайфред — «Завет Анны Ли»
Эмма Стоун — «Бугония»
Кейт Хадсон — «Песня звучит печально»
Синтия Эриво — «Злая: Навсегда»
• Лучший актёр — комедия/мюзикл:
Ли Бён-хон — «Метод исключения»
Леонардо ДиКаприо — «Битва за битвой»
Джордж Клуни — «Джей Келли»
Джесси Племонс — «Бугония»
Итан Хоук — «Голубая луна»
Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
• Лучшая актриса второго плана:
Эмили Блант — «Крушащая машина»
Ариана Гранде — «Злая: Навсегда»
Инга Ибсдоттер Лиллеос — «Сентиментальная ценность»
Эми Мэдиган — «Орудия»
Тейяна Тейлор — «Битва за битвой»
Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
• Лучший актёр второго плана:
Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
Пол Мескал — «Гамнет»
Шон Пенн — «Битва за битвой»
Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
Адам Сэндлер — «Джей Келли»
Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
• Лучший сценарий:
«Битва за битвой»
«Гамнет»
«Грешники»
«Марти Великолепный»
«Простая случайность»
«Сентиментальная ценность»
• Лучший международный фильм:
«Голос Хинд Раджаб» — Тунис
«Метод исключения» — Южная Корея
«Простая случайность» — Иран/Франция
«Секретный агент» — Бразилия
«Сентиментальная ценность» — Норвегия
«Сират» — Испания
• Лучший анимационный фильм:
«Арко»
«Зверополис 2»
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
«Кей-поп-охотницы на демонов»
«Маленькая Амели»
«Элио»
• Лучший саундтрек:
«Битва за битвой»
«Гамнет»
«Грешники»
«Сират»
«Франкенштейн»
«F1»
• Лучшая оригинальная песня:
"Dteam as One" — «Аватар: Пламя и пепел»
"Golden" — «Кей-поп-охотницы на демонов»
"I Lied to You" — «Грешники»
"The Girl in the Bubble" — «Злая: Навсегда»
"No Place Like Home" — «Злая: Навсегда»
"Train Dreams" — «Сны поездов»
• Лучшее кинематографическое и бокс-офисное достижение:
«Аватар: Пламя и пепел»
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
«Грешники»
«Зверополис 2»
«Злая: Навсегда»
«Кей-поп-охотницы на демонов»
«Орудия»
«F1»
• Лучший телесериал — драма:
«Дипломатка»
«Белый лотос»
«Больница Питт»
«Одна из многих»
«Медленные лошади»
«Разделение»
• Лучшая актриса в телесериале — драма:
Кэти Бэйтс — «Мэтлок»
Бритт Лауэр — «Разделение»
Кери Рассел — «Дипломатка»
Белла Рэмси — «Одни из нас»
Рэй Сихорн — «Одна из многих»
Хелен Миррен — «Гангстерленд»
• Лучший актёр в телесериале — драма:
Стерлинг К. Браун — «Рай»
Диего Луна — «Андор»
Гэри Олдман — «Медленные лошади»
Марк Руффало — «Задание»
Адам Скотт — «Разделение»
Ноа Уайли — «Больница Питт»
• Лучший телесериал — комедия/мюзикл:
«Киностудия»
«Медведь»
«Начальная школа «Эбботт»»
«Никто этого не хочет»
«Убийства в одно здании»
«Хитрости»
• Лучшая актриса в телесериале — комедия/мюзикл:
Кристен Белл — «Никто этого не хочет»
Селена Гомес — «Убийства в одном здании»
Наташа Лионн — «Покерфейс»
Дженна Ортега — «Уэнсдэй»
Джин Смарт — «Хитрости»
Айо Эдебири — «Медведь»
• Лучший актёр в телесериале — комедия/мюзикл:
Адам Броди — «Никто этого не хочет»
Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
Глен Пауэлл — «Чед Пауэрс»
Сет Роген — «Киностудия»
Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
• Лучший мини-сериал/антология/телефильм:
«Во всём виновата она»
«Девушка моего сына»
«Чудовище внутри меня»
«Переходный возраст»
«Умираю, как хочу секса»
«Чёрное зеркало»
• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме:
Рашида Джонс — «Чёрное зеркало»
Аманда Сайфред — «Алая река»
Клэр Дэйнс — «Чудовище внутри меня»
Сара Снук — «Во всём виновата она»
Мишель Уильямс — «Умираю, как хочу секса»
Робин Райт — «Девушка моего сына»
• Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме:
Стивен Грэм — «Переходный возраст»
Пол Джаматти — «Чёрное зеркало»
Джуд Лоу — «Чёрный кролик»
Мэттью Риз — «Чудовище внутри меня»
Чарли Ханнэм — «Монстры: История Эда Гейна»
Джейкоб Элорди — «Узкая дорога на дальний север»
• Лучшая актриса второго плана на ТВ:
Эрин Доэрти — «Переходный возраст»
Паркер Поузи — «Белый лотос»
Кэрри Кун — «Белый лотос»
Эйми Лу Вуд — «Белый лотос»
Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»
Кэтрин О’Хара — «Киностудия»
• Лучший актёр второго плана на ТВ:
Оуэн Купер — «Переходный возраст»
Уолтон Гоггинс — «Белый лотос»
Джейсон Айзекс — «Белый лотос»
Билли Крудап — «Утреннее шоу»
Трэмелл Тиллман — «Разделение»
Эшли Уолтерс — «Переходный возраст»