Объявлены победители международного кинофестиваля «Коркыт Ата»

Фестиваль традиционно направлен на укрепление сотрудничества между странами тюркского мира в сфере кино

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Победителей международного кинофестиваля имени «Коркыт Ата» объявили в Актау. Мероприятие впервые прошло в Казахстане в этом году. В течение двух дней зрителям показывали фильмы, снятые в тюркоязычных странах и Венгрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В программу кинофестиваля вошли 47 фильмов. Их оценивало международное жюри. В категории документального кино победила казахстанская лента «Пряники», а в художественном – кыргызский фильм «Чёрный. Красный. Жёлтый».

– Были предложены интересные идеи для совместного производства документальных фильмов между Казахстаном и Узбекистаном. Основная мысль – рассказать об истории нашего предка Ходжи Ахмета Яссауи, а также о великих учёных, живших в Самарканде, - отмечает заслуженный деятель Казахстана Нуржан Мухамеджанова.

В Актау на фестивале собрались национальные кинокомпании и известные артисты из шести государств. В Доме дружбы прошёл саммит, где представители тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве в кино.

– Мы показали красивые места Мангистау, чтобы рассмотреть его в будущем как кинолокацию. Цель – популяризировать нашу страну, её земли и культуру через голубой экран. Мы выражаем огромную благодарность всем организациям, которые содействовали проведению этого кинофестиваля, и зрителям, - рассказал заместитель председателя правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Адилет Омаров.

По итогам фестиваля Аруан Анарбай, снявший отечественный фильм «Жоқтау», победил в номинации «Лучший режиссёр». Его азербайджанский коллега стал лучшим сценаристом.

Кроме того, определили страну, которая примет следующий кинофестиваль «Коркыт Ата». Эстафету передали Турции.

 

