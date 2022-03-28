Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Торжественная церемония, проводившаяся в 94-й раз, продлилась около трех часов. Примечательно, что в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях.

Список победителей в основных номинациях:

Лучший фильм – "CODA: ребенок глухих родителей"

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Лучшая актриса – Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")

Лучший актер – Уилл Смит ("Король Ричард")

Лучшая актриса второго плана – Ариана Дебос ("Вестсайдская история")

Лучший актер второго плана – Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана ("Белфаст")

Лучший адаптированный сценарий – Шан Хейдер ("CODA: ребенок глухих родителей")

Лучший оператор – Грег Фрейзер ("Дюна")

Лучший анимационный фильм – "Энканто"

Лучший иностранный художественный фильм – "Сядь за руль моей машины"

Лучший короткометражный мультфильм – "Стеклоочиститель"

Лучшие визуальные эффекты – "Дюна"

Лучший монтаж – "Дюна"

Лучший саундтрек – "Дюна"

Лучшая работа художника-постановщика – "Дюна"

Лучший звук – "Дюна"