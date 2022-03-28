Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Торжественная церемония, проводившаяся в 94-й раз, продлилась около трех часов. Примечательно, что в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях.
Список победителей в основных номинациях:
Лучший фильм – "CODA: ребенок глухих родителей"
Лучший режиссер – Джейн Кэмпион ("Власть пса")
Лучшая актриса – Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")
Лучший актер – Уилл Смит ("Король Ричард")
Лучшая актриса второго плана – Ариана Дебос ("Вестсайдская история")
Лучший актер второго плана – Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")
Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана ("Белфаст")
Лучший адаптированный сценарий – Шан Хейдер ("CODA: ребенок глухих родителей")
Лучший оператор – Грег Фрейзер ("Дюна")
Лучший анимационный фильм – "Энканто"
Лучший иностранный художественный фильм – "Сядь за руль моей машины"
Лучший короткометражный мультфильм – "Стеклоочиститель"
Лучшие визуальные эффекты – "Дюна"
Лучший монтаж – "Дюна"
Лучший саундтрек – "Дюна"
Лучшая работа художника-постановщика – "Дюна"
Лучший звук – "Дюна"