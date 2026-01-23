Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года

Кино,В мире
139
Айман Аманжолова
корреспондент

«Грешники» поборются за 16 наград

Фото: Featureflash Photo Agency / Shutterstock / Fotodom

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Список огласили во время прямой трансляции на YouTube-канале организаторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

За приз в категории «Лучший фильм» поборются картины «Бугония», «Формула-1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

На приз лучшему режиссеру претендуют Хлоя Чжао («Хамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Райан Куглер («Грешники»).

Награду за лучшую актерскую игру среди мужчин могут получить Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Вагнер Моура. А из женщин-актрис номинации получили Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Ренате Реинсве и Эмма Стоун.

Больше всего номинаций в этот раз получил хоррор «Грешники» — он оказался в 16 категориях. Это абсолютный рекорд в истории церемонии. Прежние рекорды принадлежали «Титанику» и «Ла-Ла Ленду» (14 номинаций). Следом идет «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций).

#премия #номинанты #Оскар

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
Есть условия, будут и результаты
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
На конвейере – айран и творожный десерт
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Курултай как точка отсчета
Незыблемая основа общественной консолидации
Клятва друзей
Путь к обществу равных возможностей
Платье за минус один килограмм
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Бочу отличали «легкие» ноги
Мы все в ответе!
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Влекут народ к себе юга…
Дорвались до святого
Заряд бодрости – из проруби
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
На личном примере
Комиксы помогают изучать язык
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Без ухабов и ям
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

США завершили выход из ВОЗ
Необычный небоскреб со сферой внутри построят в Дубае
Посла Кыргызстана в США неожиданно перевели на работу в Мон…
В Южной Корее вступил в силу закон о безопасном ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]