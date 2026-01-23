Фото: Featureflash Photo Agency / Shutterstock / Fotodom

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Список огласили во время прямой трансляции на YouTube-канале организаторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

За приз в категории «Лучший фильм» поборются картины «Бугония», «Формула-1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

На приз лучшему режиссеру претендуют Хлоя Чжао («Хамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Райан Куглер («Грешники»).

Награду за лучшую актерскую игру среди мужчин могут получить Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Вагнер Моура. А из женщин-актрис номинации получили Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Ренате Реинсве и Эмма Стоун.

Больше всего номинаций в этот раз получил хоррор «Грешники» — он оказался в 16 категориях. Это абсолютный рекорд в истории церемонии. Прежние рекорды принадлежали «Титанику» и «Ла-Ла Ленду» (14 номинаций). Следом идет «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций).