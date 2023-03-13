Объявлены все победители премии "Оскар"

95-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе, передает Kazpravda.kz.
Впервые за всю историю обладательницей премии "Оскар" за лучшую женскую роль стала азиатка.
Ке Хюи Куан, получивший заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Все везде и сразу", расплакался во время награждения.
«Моей маме 84 года и она смотрит эту церемонию из дома. Мама, я только что выиграл "Оскар"! Говорят, что такие истории происходят только в кино. Я не могу поверить, что это происходит со мной. Это и есть Американская мечта», — сказал актер.
• Лучший фильм: "Все везде и сразу"
• Лучшая режиссура: Дэн Кван, Дэниел Шайнерт — "Все везде и сразу"
• Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — "Кит"
• Лучшая женская роль: Мишель Йео — "Все везде и сразу"
• Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Куан — "Все везде и сразу"
• Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис — "Все везде и сразу"
• Лучший оригинальный сценарий: Дэн Кван, Дэниел Шайнерт - "Все везде и сразу"
• Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли — "Говорят женщины"
• Лучший международный фильм: "На Западном фронте без перемен", Германия
• Лучший анимационный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо"
• Лучший оригинальный саундтрек: Фолькер Бертельман — "На Западном фронте без перемен"
• Лучшая песня: Naatu Naatu — "RRR: Рядом ревет революция"
• Лучшая операторская работа: Джеймс Френд — "На Западном фронте без перемен"
• Лучший монтаж: Пол Роджерс — "Все везде и сразу"
• Лучший дизайн костюмов: Рут И. Картер — "Черная пантера: Ваканда навеки"
• Лучшее художественное оформление: Кристиан М. Голдбек, Эрнестина Хиппер — "На Западном фронте без перемен"
• Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"
• Лучший звук: "Топ Ган: Мэверик"
• Лучший грим и прически: "Кит"
• Лучший документальный фильм: "Навальный"
• Лучший короткометражный документальный фильм: "Заклинатели слонов"
• Лучший короткометражный анимационный фильм: "Мальчик, Крот, Лис и Конь"
• Лучший короткометражный игровой фильм: "Прощание по-ирландски"