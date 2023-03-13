Объявлены все победители премии "Оскар"

Культура, Кино, Звезды, В мире, США
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Аманжолова Айман
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95-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе, передает Kazpravda.kz

фото из открытых источников

Впервые за всю историю обладательницей премии "Оскар" за лучшую женскую роль стала азиатка.

Ке Хюи Куан, получивший заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Все везде и сразу", расплакался во время награждения.

«Моей маме 84 года и она смотрит эту церемонию из дома. Мама, я только что выиграл "Оскар"! Говорят, что такие истории происходят только в кино. Я не могу поверить, что это происходит со мной. Это и есть Американская мечта», — сказал актер.

 

• Лучший фильм: "Все везде и сразу"

• Лучшая режиссура: Дэн Кван, Дэниел Шайнерт — "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — "Кит"

• Лучшая женская роль: Мишель Йео — "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Куан — "Все везде и сразу"

• Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис — "Все везде и сразу"

• Лучший оригинальный сценарий: Дэн Кван, Дэниел Шайнерт - "Все везде и сразу"

• Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли — "Говорят женщины"

• Лучший международный фильм: "На Западном фронте без перемен", Германия

• Лучший анимационный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо"

• Лучший оригинальный саундтрек: Фолькер Бертельман — "На Западном фронте без перемен"

• Лучшая песня: Naatu Naatu — "RRR: Рядом ревет революция"

• Лучшая операторская работа: Джеймс Френд — "На Западном фронте без перемен"

• Лучший монтаж: Пол Роджерс — "Все везде и сразу"

• Лучший дизайн костюмов: Рут И. Картер — "Черная пантера: Ваканда навеки"

• Лучшее художественное оформление: Кристиан М. Голдбек, Эрнестина Хиппер — "На Западном фронте без перемен"

• Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"

• Лучший звук: "Топ Ган: Мэверик"

• Лучший грим и прически: "Кит"

• Лучший документальный фильм: "Навальный"

• Лучший короткометражный документальный фильм: "Заклинатели слонов"

• Лучший короткометражный анимационный фильм: "Мальчик, Крот, Лис и Конь"

• Лучший короткометражный игровой фильм: "Прощание по-ирландски"

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