Объявлены все победители премии "Оскар"

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Впервые за всю историю обладательницей премии "Оскар" за лучшую женскую роль стала азиатка.

Ке Хюи Куан, получивший заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Все везде и сразу", расплакался во время награждения.

«Моей маме 84 года и она смотрит эту церемонию из дома. Мама, я только что выиграл "Оскар"! Говорят, что такие истории происходят только в кино. Я не могу поверить, что это происходит со мной. Это и есть Американская мечта», — сказал актер.

• Лучший фильм: "Все везде и сразу"

• Лучшая режиссура: Дэн Кван, Дэниел Шайнерт — "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — "Кит"

• Лучшая женская роль: Мишель Йео — "Все везде и сразу"

• Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Куан — "Все везде и сразу"

• Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис — "Все везде и сразу"

• Лучший оригинальный сценарий: Дэн Кван, Дэниел Шайнерт - "Все везде и сразу"

• Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли — "Говорят женщины"

• Лучший международный фильм: "На Западном фронте без перемен", Германия

• Лучший анимационный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо"

• Лучший оригинальный саундтрек: Фолькер Бертельман — "На Западном фронте без перемен"

• Лучшая песня: Naatu Naatu — "RRR: Рядом ревет революция"

• Лучшая операторская работа: Джеймс Френд — "На Западном фронте без перемен"

• Лучший монтаж: Пол Роджерс — "Все везде и сразу"

• Лучший дизайн костюмов: Рут И. Картер — "Черная пантера: Ваканда навеки"

• Лучшее художественное оформление: Кристиан М. Голдбек, Эрнестина Хиппер — "На Западном фронте без перемен"

• Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"

• Лучший звук: "Топ Ган: Мэверик"

• Лучший грим и прически: "Кит"

• Лучший документальный фильм: "Навальный"

• Лучший короткометражный документальный фильм: "Заклинатели слонов"

• Лучший короткометражный анимационный фильм: "Мальчик, Крот, Лис и Конь"

• Лучший короткометражный игровой фильм: "Прощание по-ирландски"