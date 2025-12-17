Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев требует обязать агрегаторов такси страховать жизни и здоровье пассажиров и водителей. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В Казахстане в сфере услуг по перевозке граждан занято более пятисот тысяч водителей такси. Однако до сих пор эта цифра неофициальная. Все платформенные сервисы не могут дать точные выходные данные водителей-таксистов, что является нонсенсом в современном цифровом обществе», - сказал депутат.

По его мнению, деятельность таких агрегаторов как Яндекс, Индрайвер, Апару и других находится в «серой зоне».

«Вне правового поля остаются вопросы ответственности, стандартов безопасности, прозрачности алгоритмов, страхования и защиты прав пассажиров и водителей. Нет четкого определения самого понятия водителя такси. Отсутствует разграничение ответственности, определение прав и обязанностей между водителем, таксопарком и агрегатором, что приводит к социальной незащищенности таксистов. Требование о ежедневном прохождении таксистами медицинского осмотра стало формальным и не выполняется.

Непонятна ситуация с обеспечением безопасности пассажиров и водителей, так как поездки не страхуются. Отсутствует проверка достоверности предоставляемых таксистами сведений о наличии водительских прав, прохождении технического осмотра автотранспортного средства и технических паспортов. По сути к выполнению заказов могут быть допущены люди без прав и самое опасное, на праворульных машинах, которые мчатся на высокой скорости на междугородних трассах», - возмутился Бейсенбаев.

Таким образом, отметил он, миллионы граждан, ежедневно пользующиеся услугами такси, подвергаются потенциальному риску, а водители остаются социально незащищенными.

«В связи с этим считаем необходимым разграничить функции информационно-диспетчерской службы и цифровых сервисов для исключения дублирования, а также ввести определение «водитель такси», закрепив их статус, права и обязанности. Обязать таксистов лично выполнять заказ без передачи третьим лицам, а также соблюдать минимальные санитарные требования. Также требуем проводить обязательное регулярное медицинское обследование взамен формальных ежедневных осмотров. Автоматизировать медицинский контроль через интеграцию с информационными системами Минздрава», - добавил депутат.

Также Бейсенбаев требует обязать агрегаторов обеспечивать страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей на каждую поездку, информировать пассажиров о реальной стоимости поездки, осуществлять контроль скорости, движения, отклонения от маршрута, проверять соответствие данных водителя и автомобиля через государственные базы данных.