В приграничной с Казахстаном Курганской области началась обязательная эвакуация

Уровень в реке Тобол в районе Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В четырех селах и одной деревне Курганской области началась обязательная эвакуация населения. Сирены сначала прозвучали в селе Звериноголовское. Также эвакуируют села Прорывное, Озерное, Бугровое, деревню Верхняя Алабуга. Всех людей просят незамедлительно покинуть затопляемую зону.

Отмечается, что уровень в реке Тобол в районе Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр.

Незадолго до этого в регионе началась эвакуация музейных экспонатов.

Эксперты прогнозируют исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей.