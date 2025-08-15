Очередники получили жилье

Хорошая новость
12
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В год 100-летия присвоения Кызылорде статуса столицы республики еще 75 семей, состоящих в очереди на получение жилья, справили новоселье в пятиэтажном доме в новом мик­рорайоне на левом берегу Сырдарьи. В торжественной церемонии вручения ключей от квартир приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Сената Парламента Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов и Мажилиса Парламента Мурат Ергешбаев.

фото Нурболата Нуржаубая

Поздравляя земляков с новосельем, глава региона рассказал о достижениях в социально-экономическом развитии области, направленных на улучшение качества жизни населения. Отмечено, что за последние три года в Приаралье в эксплуатацию сдано 2,5 млн кв. м жилья, возведенного за счет средств из различных источников финансирования.

Для очередников – представителей социально уязвимых категорий, а также граждан, единственное жилье которых было признано аварийным, выкуплено более 5 тыс. квартир. Новоселье справили почти 25 тыс. жителей. Во всех районных центрах люди получили почти 1,5 тыс. новых квартир.

– В этом году местный бюджет поддержал приобретение 3 800 квартир у частных застройщиков, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев. – За последние три года в областном центре на строи­тельство и покупку жилья было направлено свыше 64 миллиардов тенге, выдано 5 600 квартир. До конца 2025 года в новые квартиры заселятся около трех тысяч кызылординцев.

В Кызылорде возводятся не только жилые дома, но и социальные объекты и современные здания, которые придали городу красивый архитектурный облик. Ряд крупных инфраструктурных проектов реализуется и в районах области, в частности, сейчас ведется строительство 96 объектов.

– В текущем году в ­Кызылорде распахнули двери новые здания детской творческой инновационной академии «Сыр жұлдыздары», лицея-интерната физико-математического направления «Білім-инновация», Кызылординского музыкального колледжа имени Казангапа, областного историко-краеведческого музея и другие, – отметил Нурлыбек ­Налибаев. – При поддержке ­Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева в Кы­зылорде высокими темпами ведется строительство Центрального стадиона на 11 тысяч мест, а при спонсорской поддержке фонда «Қазақстан халқына» – физкультурно-оздоровительного комплекса для людей с ограниченными возможностями, открытие которых планируется в сентябре. Также в настоящее время возводятся многопрофильный спортивный комплекс «Кызыл­орда Арена» и современный Дом дружбы.

Кроме того, в соответствии с республиканской программой «Таза Қазақстан» в регионе благоустраивают дворы многоэтажных домов. В рамках работы по модернизации парков культуры и отдыха в Кызылорде модернизировали Центральный городской парк, а сейчас идет реконструкция Президентского парка и Мемориальной аллеи Коркыта-ата. В ближайших планах – поэтапная модернизация порядка 50 парков, скверов и аллей области.

#жилье #Кызылорда #новоселье

