Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартует в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

По его итогам будут отобраны 50 лучших кандидатов

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С 1 июня в стране стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает Kazpravda.kz 

Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.

Отбор, который состоит из нескольких этапов, будет проведен с июня по октябрь 2025 года.

По его итогам в резерв будут отобраны 50 лучших кандидатов. В течение 3 лет со дня зачисления резервисты могут быть назначены на различные государственные должности напрямую без прохождения конкурсного отбора.

Заявку на участие в отборе можно подать с 1 по 30 июня на сайте

«С 1 по 30 июня текущего года участнику необходимо пройти регистрацию на сайте посредством введения ИИН и электронной почты. После верификации возраста кандидата, ему будет предоставлена возможность заполнить анкету и загрузить необходимые документы в личном кабинете. Для участия в отборе в личном кабинете необходимо загрузить копии: диплома о высшем образовании документа, подтверждающего трудовую деятельность (согласно ст. 35 Трудового кодекса РК), действительный сертификат QAZAQ RESMI TEST или ҚАЗТЕСТ, подтверждающий уровень владения государственным языком не ниже уровня В1», – сказано в информации. 

Также при регистрации участникам необходимо выбрать одно из шести отраслевых направлений:

1. Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика

2. Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды

3. Внешняя политика и инвестиции

4. Экономическая и финансовая политика

5. Цифровизация

6. Социальная политика и гражданское общество

«В случае отсутствия действующего сертификата о владении государственным языком кандидату предоставляется возможность один раз пройти бесплатное тестирование по системе оценки уровня владения государственным языком – КАЗТЕСТ в РГП на ПХВ «Национальный центр тестирования» Министерства науки и высшего образования РК, либо на онлайн-сервисе тестирования государственного языка QAZAQ RESMI TEST www.qrt.kz на базе Академии государственного управления при Президенте РК посредством полученного промокода. Предоставленный промокод для прохождения тестирования на QAZAQ RESMI TEST либо КАЗТЕСТ кандидат должен использовать лично», –  говорится в тексте обращения.

Там же добавили, что в случае возникновения вопросов при регистрации, кандидаты могут обратиться в службу поддержки через Jivo чат на сайте  либо по номеру +7 700 096 70 74, а также написав сообщение на электронную почту info@pkrezrv.gov.kz.

#президент #молодежь #старт #резерв

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